Colisión con un efectivo policial herido en el centro de la ciudad

Alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles en la esquina de calles General Roca y Belgrano se produjo un incidente vial entre un rodado Renault Clio y una camioneta de la Policía de la Provincia perteneciente a la Comisaría 23°. Del choque el efectivo policial que conducía patrullero resultó con heridas de diversas consideración.

Foto: RSM

Si bien no se precisaron los motivos del incidente vial, testigos aseguran que la conductora del Renault Clio debido a la lluvia no observó la presencia de la camioneta. Además, la calzada resbaladiza colaboró para que el rodado menor no llegue a frenar antes del impacto.

El efectivo policial que conducía el patrullero fue rápidamente asistido por la conductora del Clio, ya que presentaba algunos golpes y debió ser trasladado al Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Personal de la División Tránsito de la Policía de la Provincia arribó al lugar y cortó el tránsito en el sector para realizar las actuaciones correspondientes, luego de asistir al efectivo herido y sacar los vehículos del lugar.

Foto: RSM

Foto: RSM

Foto: RSM