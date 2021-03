La Filial Pincha de los Andes impulsa la Ley 27.159 de muerte súbita y prevención integral

La Filial Pincha de los Andes de San Martín de los Andes realizará junto al Hospital Dr. Ramón Carillo, Protección Civil, Bomberos Voluntarios y el Regimiento de Caballería de Exploración 4 «Coraceros General Lavalle» una capacitación gratuita en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en la plaza San Martín el día 27 de marzo de 13 a 18 hs.

Durante la mañana del miércoles, Daniel López, presidente de la Filial sanmartinense del Club Estudiantes de La Plata, conversó con RSM Radió y contó que “todas las filiales del país y del mundo tenemos un grupo de WhatsApp donde nos vamos contando las novedades y las actividades que vamos haciendo. Es así, que un día viendo lo que pasaba en otros lugares me llamó la atención lo que contaba la Filial de Iguazú”, explicó en relación a la actividad que realizaran en nuestra localidad.

Además detalló que “me gustó tanto la idea que enseguida me puse en contacto con el presidente de la Filial de Iguazú quien me contó todo acerca de esta capacitación y luego me contacté con los organizadores de Argentina Reanima”. En este sentido contó que “esta actividad ya se realizó anteriormente en el país. Esta es la tercera jornada nacional y la primera en San Martín de los Andes de Argentina Reanima”.

Según la información que brinda Vittal en su sitio web “si una persona cae inconsciente de manera imprevista, lo primero que hay que hacer es llamar al servicio local de emergencias médicas y comenzar rápidamente las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), ya que se calcula que por cada minuto de demora, se pierde un 10% de posibilidad de sobrevida y más allá de los 5 minutos, la probabilidad se reduce considerablemente. La RCP puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, por lo cual es fundamental que todos realicen un curso de capacitación”.

“Con esta campaña y capacitación lo que buscamos es impulsar la aprobación de la Ley 27.159 de Muerte Súbita y Prevención Integral -aseguró Daniel y añadió- nosotros solo acercamos la idea, las ganas y nos pusimos en contacto con aquellos que son idóneos para realizar la tarea que desde el principio tuvieron muy buena predisposición” y cerró “en el 70% de los casos de muerte súbita la persona que fallece estaba acompañada y es literal que saber RCP salva vidas”.