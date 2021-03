«Debemos extremar los recaudos para que el COVID-19 no nos vuelva a aislar», expresó Alberto Fernández en cadena nacional

El presidente Alberto Fernández utilizó por primera vez en su mandato la cadena nacional para enviar un mensaje al hablar sobre la evolución de la pandemia. Pidió no viajar al exterior. Afirmó hoy que «hay escasez global de vacunas» contra el coronavirus, y reconoció que no se inocula «al ritmo deseado» porque aún no se cuenta con las dosis necesarias.

“Sólo 18 países han recibido el 88% de las vacunas que se han distribuido hasta ahora. La gran mayoría de los países está en un gran desierto, con pocas vacunas o sin ningún acceso a ellas. Además, hay un retraso global en la entrega de vacunas. Hay problemas de producción, logísticos, de insumos, ante una complejidad absolutamente excepcional”, comenzó cuando reconoció la demora en la llegada de dosis.

Y agregó: “En el desierto global de vacunas, nosotros ponemos toda nuestra energía, la capacidad financiera del Estado y su logística en comprar nuevas dosis. Organizamos que sean trasladadas y distribuidas a cada cuidad, a cada barrio, a cada pueblo, a los lugares más remotos del país. Mi objetivo es que la vacuna llegue lo antes que sea posible a cada uno y a cada una”.

En sintonía con esto, afirmó: “Queremos que se puedan vacunar todos los habitantes del país. El Estado Nacional compra, recibe y distribuye a las provincias en forma proporcional a la cantidad de habitantes. ¿Eso se está cumpliendo bien? Sí. ¿Estamos acelerando la cantidad de personas vacunadas por semana? Sí”.

“¿Está resultando todo tal como esperábamos? No. Porque hay dilación global en la producción de vacunas. Nosotros hemos firmado contratos para adquirir más de 65 millones de dosis y seguiremos firmando nuevos contratos. Al igual que sucede en todo el mundo, las vacunas que habíamos adquirido lamentablemente están demorando más tiempo en llegar. Nuestros proveedores han tenido dificultades para escalar la producción y no han podido entregar en el tiempo que habían previsto. La verdad es que incluso los países más ricos han tenido negociaciones y tensiones con los proveedores”, admitió el Presidente.

Luego, Alberto Fernández dio el detalle de cuántas vacunas llegaron hasta ahora: “Hasta hoy llegaron al país 4 millones de dosis, un 6% de las dosis que hemos contratado. Trabajamos con firmeza para vacunar a todos y todas. Cerca de 3 millones de dosis se han aplicado a argentinas y argentinos”.

Y complementó: “La semana pasada se vacunaron 723 mil personas en el país, 100 mil personas por día. La Argentina tiene la capacidad de vacunar 4 millones y medio de personas por mes, pero aún no contamos con las dosis suficientes. Aunque el problema de la escasez global continúa, llegarán nuevas dosis en los próximos días. Trabajamos de modo incansable para adquirir todas las dosis necesarias. Somos optimistas en lorgrarlo”.

“Necesitamos mucha prevención y mucha responsabilidad individual y colectiva. La pandemia no terminó. Debemos extremar los recaudos para que el COVID-19 no nos vuelva a aislar. Si toda la sociedad se cuida vamos a lograr que el impacto de la segunda ola sea lo menos dañino posible. Trabajamos para sostener las actividades sociales y económicas”, expresó.