El Concejo Deliberante volvió a prorrogar la suspensión de la ordenanza de Incentivo al Deporte Social

En la cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, se presentó una nueva prórroga del plazo de suspensión de la aplicación de la ordenanza vinculada al Incentivo al Deporte Social. RSM Radio dialogó con la concejal del bloque Juntos por el Cambio, Monin Aquin de Capiet quien contó que “esto ya fue postergado anteriormente. Se trata de la aplicación de la ordenanza que permite cobrar un Canon a los organizadores de eventos deportivos y que fundamentalmente está basado en la cantidad de participantes o sea de inscripciones”.

Foto archivo: RSM

Además, Monin detalló que “con esto se buscaba un fondo que permitiera aplicarse al deporte social, el año pasado se suspendió por razones obvias no se hizo nada y este año decidimos postergar de nuevo porque todos los organizadores que vienen que se dedican a esto vienen de un año caótico por lo tanto la suspendimos hasta el 30 de septiembre de este año que nos va a dar tiempo para trabajar en la revisión de esa ordenanza”.

Según explicó Aquin a RSM Radio “hay eventos deportivos de gran envergadura donde normalmente las sedes pagan para tener sus eventos por el efecto promocional, más allá de lo que dejan en los días del evento como fondos que ingresan al destino hay un tema de promoción que es muy importante” y agregó “ si hablamos el más cercano que tenemos ahora es el de las bicicletas y el otro es el Patagonia Run que está dentro de los eventos deportivos de mayor promoción y de mayor importancia en toda Latinoamérica esos eventos se lo disputan los destinos y ponen dinero para eso”.

Por otra parte la concejal y referente de Juntos por el Cambio local aseveró que “en San Martín eso no ocurre, acá se apoya pero vos tenés alrededor de entre 400 y 600 personas que trabajan en ese evento más que hay alrededor de 4000 inscriptos que por lo general no es una persona vienen un promedio de 3 personas acompañando con lo cual tenés 4/5 días de temporada baja en la que el pueblo se vuelve a llenar, con todo el movimiento económico que eso genera entonces. Es por eso que estuvimos todos de acuerdo en suspender nuevamente el pago de ese canon”.

Monin, afirmó que si bien “es muy loable pensar que a través de estos eventos se puede promocionar el deporte comunitario” hay que pensar que “tenemos que tratar de fomentar este tipo de eventos, donde tenés mil periodistas en forma simultánea que están poniendo el destino en cartel en todo el mundo”. Y aclaró que “esta es la razón por la cual decidimos y por lo que va a estar en revisión con un grupo de trabajo de la secretaría de turismo vamos a trabajar con la gente de la comisión de turismo acá para ver, de aquí a septiembre, la revisión total de esa ordenanza”.

Por su parte la organización beca a varios de jóvenes de la ciudad que no pueden inscribirse, como una forma de estímulo para el entrenamiento durante el año que se necesita para participar en este tipo de carreras. En este sentido la concejal aseveró “es un fuerte incentivo. Puntualmente en el caso del Patagonia Run hay y un alto porcentaje de participantes locales que no pagan inscripción como una manera de fomentar eso, pero no pensemos sólo en el Patagonia Run, tenemos el tetratlón también y otros eventos deportivos que no podemos darnos el lujo de perder como pasó con el de los volcanes que no se hace más por el alto costo qué significa y una de las razones fue la aplicación de la ordenanza”, concluyó.

El proyecto fue presentado por la Secretaría de Turismo, acompañada por la cartera de Hacienda y el apoyo de diferentes notas de la Cámara de Comercio y la Asociación Hotelera sanmartinenses.