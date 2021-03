Nace Proyecto Gaman: un abordaje integral de la salud para mejorar la calidad de vida

Muchas veces se busca llevar una vida sana y cambiar conductas para lograrlo. Pero no resulta para nada sencillo sin el acompañamiento adecuado. Proyecto Gaman nace con el propósito de guiarte de manera integral y personalizada en la adquisición de hábitos saludables y así mejorar tu calidad de vida.

Celeste Ramírez, médica generalista, con una maestría en nutrición y certificada en el método no dieta, le cuenta a RSM: “Conformamos un equipo interdisciplinario de profesionales que busca conocer a las personas para decidir juntos cuáles son esos aspectos a mejorar en su salud, y de esta manera lograr un estilo de vida saludable que perdure en el tiempo”.

El equipo de Gaman (palabra que en japonés significa perseverancia en medio de las adversidades), está compuesto por Cecilia Vilajuan y Felicitas Lema, nutricionistas; Carolina Funes, psicóloga con postgrado en terapia cognitiva; y Déborah Vilanova, profesora de educación física. La coordinadora es la doctora Ramírez. En tiempos de pandemia existen las modalidades de atención tanto virtual como presencial, con la aplicación de los protocolos correspondientes.

La novedosa propuesta incluye el trabajo en equipo, de manera interdisciplinaria, programando encuentros, talleres y salidas, para lograr los objetivos buscados. Algo importante a tener en cuenta, dice Celeste, es que está demostrado científicamente que para adquirir un hábito y mantenerlo durante el resto de tu vida, hay que estar 6 meses haciéndolo como rutina. “Por eso nosotros sugerimos acompañar a las personas en que adquieran estos hábitos saludables durante seis meses, para que el día de mañana lo puedan mantener a lo largo del tiempo”, aclara.

“Lo que nosotros hacemos es salir del eje de la balanza, para fijarnos más en los avances de acuerdo a la composición corporal del paciente. Porque muchas veces adquiriendo nuevos hábitos, haciendo ejercicio y mejorando la alimentación, baja la grasa y aumenta la masa muscular, aunque en la balanza el número del peso no se vea modificado. Si nos basamos sólo en eso, estaríamos pensando que no estamos progresando o que estamos estancados. Y en realidad sí lo estamos haciendo, solamente que no lo estamos viendo desde ese lado. En cambio, con el análisis de la composición corporal, sacamos el foco de la balanza y vamos viendo cómo la persona va mejorando su cuerpo a través de la incorporación de hábitos saludables”, afirma la coordinadora del Proyecto Gaman.

Celeste agrega: “Nuestro fin es lograr que se adquieran las herramientas necesarias para mantener un estilo de vida saludable, y por eso recomendamos suscribirse al plan de 6 meses”.

Proyecto Gaman tiene varios planes para ofrecer de acuerdo a las necesidades individuales. Ofrece planes mensuales, trimestrales o semestrales, básicos o premium, de acuerdo a lo que el paciente esté necesitando. Para ello, explica Celeste, “realizamos el análisis de su composición corporal y le brindamos un gráfico especialmente diseñado para que pueda ver fácilmente sus progresos”. Además, durante el mes de marzo -fecha de lanzamiento de este proyecto-, ofrecen una promoción para incorporarse a las actividades aplicando el valor semestral.

Para conocer más sobre ellos, se puede pedir una entrevista virtual ya sea al teléfono +5492972405959, al mail proyecto.gaman.sma@gmail.com, o a través de sus redes, en Instagram @gaman.proyecto o en Facebook, Proyecto Gaman.

Se trata de una oportunidad para mejorar tu salud y tu calidad de vida apoyado en un equipo interdisciplinario que tiene planes diseñados especialmente para que puedas conseguirlo.