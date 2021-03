Jóvenes sanmartinenses producen un detergente sólido biodegradable para todo el país

La marca es Keñi y el producto es un detergente sólido biodegradable hecho a base de aceite de girasol reutilizado. Es eficiente, genera buena espuma y se utiliza para lavar los platos, cuidando el medio ambiente. Keñi sale a la venta en formatos de 65 y de 100 gramos, acompañado de una pequeña jabonera artesanal para que sea cómodo tenerlo en la cocina. Se consigue en dietéticas de la ciudad, en distintas localidades neuquinas y en varias provincias argentinas.

Foto: Leo Casanova – RSM

El proyecto nace en tiempos de pandemia, a mediados del año pasado, cuando un grupo de amigos integrado por Agustín Laborda, Ramiro Bognanni, Ayrton Ascaso, Dante Borgiani y Guadalupe Ascaso, se juntan con la intención de generar un emprendimiento sustentable, que sea accesible para la mayor cantidad de gente posible. De hecho, fue tan bien recibido, que en pocos meses duplicaron la producción para sostener un precio económico y seguir llegando con Keñi a todo el país.

Foto: Leo Casanova – RSM

Los emprendedores locales explican a RSM: “Keñi surge con la voluntad de hacer un emprendimiento que sea sustentable y con ciertas filosofías que acompañen al grupo. La idea de hacer un detergente que sea sólido es también para sacar de circulación los envases de plástico, y para transformar un agente contaminante de las aguas de nuestros lagos y de nuestro ríos, en un producto biodegradable, cuidando el medio ambiente”.

El proceso de producción incluye la realización de un circuito de recolección de aceites de girasol utilizado en bares y restaurantes. Además, suman puntos de encuentro para que los vecinos acerquen en frascos el aceite utilizado en las casas, y reciben a cambio un detergente sólido para lavar los platos.

Foto: Leo Casanova – RSM

Foto: Leo Casanova – RSM

De hecho, el proceso es tan virtuoso que transforman a lo largo del mismo un residuo en materia prima para la elaboración del detergente sólido, que producen en su laboratorio. “Nosotros utilizamos un método que es conocido como de saponificación, donde se mezcla un ácido graso, que sería el aceite, con un agente alcalino, que sería hidróxido de sodio, y eso es lo que transformamos en detergente, en un producto desengrasante”, explican.

En la actualidad producen 700 jabones semanales, y los precios para el público son de $120 para el de 65 gramos y de $175, para el de 100 gramos. La jabonera que acompaña, sale $200. También tienen precios mayoristas para quienes deseen comercializarlos y llevar a un buen precio un producto ecológico. Keñi ya está en varias ciudades neuquinas, pero también en Tucumán, Córdoba, La pampa, Chaco, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y próximamente en los extremos del país, Jujuy y Tierra del Fuego.

Foto: Leo Casanova – RSM

Foto: Gentileza

Uno de los beneficios que San Martín de los Andes obtiene de la producción de Keñi, es el hecho de sacar de circulación los aceites usados, un desecho que contamina. A su vez, no le agregan fragancias sintéticas, como lo hacen los detergentes industriales, para que sea cien por ciento biodegradable. “Es un jabón que se puede usar para un montón de cosas pero lo usamos para lavar los platos por lo simple que es. Buscamos generar conciencia de que si no es necesario utilizar fragancias no se lo haga, para cuidar más el ambiente”.

Cuando uno prueba Keñi encuentra que su uso es similar al del detergente líquido, se frota en la esponja y se genera la espuma necesaria para el lavado. Es un producto vegano, de origen vegetal, biodegradable, que cumple su función a través de una cadena virtuosa, y que llega de manera exitosa a distintas provincias argentinas. Y, como si fuera poco, está hecho por jóvenes emprendedores, que desarrollan este emprendimiento sustentable.

Foto: Leo Casanova – RSM

Foto: Leo Casanova – RSM

Al detergente sólido se lo puede adquirir en diversos negocios de San Martín de los Andes (Más limpieza, Quinto Elemento, Circus Market, Lunga Vita, Mystica Natural, Tierra de Artemisa, Prana Ayama, Arcturianas Eco), en Meliquina (Pines Company), y en Junín de los Andes (Manos que amasan), o buscarlo a través de las redes como @detergentekeni, para seguirlos, probarlos y comenzar a usarlos en lo cotidiano en las casas de la ciudad.

Foto: Leo Casanova – RSM

Fotos: Leo Casanova