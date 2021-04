Se demolerá la vivienda que se construía en un espacio municipal usurpado luego de conocerse el fallo judicial

Luego de más de seis meses, en donde la causa estuvo en las oficinas del Juzgado Contencioso Administrativo de la ciudad de Zapala, finalmente se conoció en las últimas horas que la Justicia falló a favor del Estado Municipal, en el caso del docente que usurpó un terreno en la continuidad de la calle Curruhuinca sobre calle Villegas para construir una vivienda de dos plantas.

La edificación fue hecha por quien era el vecino de la propiedad, quien se justificó que sufría un problema habitacional. El Juez de Faltas Carlos Sánchez Galarce en su momento explicó: «Cuando lo cité, me dijo que había mucha basura en el terreno público y él se tomó el trabajo de limpiarla, después la parquizó para que no vuelvan los roedores y después decidió, como no tiene vivienda, empezar a construir su casa ahí».

Tras haberle impuesto una multa de 150 mil pesos y ordenado la demolición, se apeló la decisión por parte del docente y la causa pasó a manos del Juzgado Contencioso Administrativo, donde hasta unos días se conoció el desenlace. Sánchez Galarce había manifestado meses atrás que el infractor estaba bien asesorado. «Por el texto presentado es evidente que lo está asesorando algún letrado, pese a que no hay firma de ningún abogado», mencionó no sin antes sostener que «había que tener paciencia» para conocer lo que la Justicia dictamine.

El municipio actuó como querellante en el proceso judicial que llevó adelante Fiscalía investigando el delito de “usurpación”.

Ahora se conoció que el próximo martes 6 de abril en horas de la mañana se procederá a la demolición de la estructura de la vivienda de dos plantas dando así «la derecha» al Estado Municipal. Cabe señalar que la obra desde hace meses se encuentra en un estado de abandono.