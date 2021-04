Productores cordilleranos elaboran este 2 de abril la cerveza “malvinera” en Meliquinia

Este 2 de abril, la fábrica Nuske ubicada en Villa Meliquina, será el lugar donde se va a elaborar “No Me Olvides”, la cerveza malvinera que tiene su origen en la ciudad de Mar del Plata. Esta birra se produce con malta argentina y británica por partes iguales, miel (ya que se trata de una honey beer), y pétalos de flores nomeolvides.

Esta producción comenzó el año pasado, con el objetivo de sostener la memoria de los héroes caídos en la guerra de las Islas Malvinas y, con lo que se recauda, ayudar a las familias de los excombatientes. Para esto, las Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata y la Fundación No Me Olvides crearon una cerveza «malvinera», que tiene atrás la historia de la búsqueda de un símbolo de paz.

Con esta misma intención, este año se va a cocinar en la fábrica de Fredy Nuske, a total beneficio de la fundación. Entrevistados por Televisión Aluminé, los involucrados en este proyecto comentaron: “Si la cerveza lo permite se pincharía el 1 de mayo en San Martín de los Andes y el 2 en Aluminé, coincidiendo con la conmemoración del hundimiento del Buque General Belgrano. La idea es que Julio Aro, quien está al frente de la fundación, venga a pinchar los barriles”.

Gabriel Beber, veterano de Malvinas y cervecero artesanal de Aluminé relató cómo llegó a la patagonia la cerveza malvinera: “Los cerveceros cordilleranos me preguntaron si podía gestionar para que la cerveza No Me Olvides llegue a la zona para probarla, pero casi todos los barriles ya estaban prevendidos a los asociados a la cámara de Mar del Plata. Entonces nos surgió la idea de hacerla nosotros.”

Así es como, con la intención de recrear una cerveza, los Cerveceros Cordilleranos toman esta iniciativa con el aval de la Fundación No Me Olvides y la Cámara de Cerveceros de Mar del Plata. “Como la movida fue tomando un crecimiento tremendo le dijimos a Fredy Nuske, que produce cocciones de 1.000 litros en su fábrica” continúa contando Gabriel. “Luis Graña, de Insumos Cerveceros Neuquén donó toda la malta y el lúpulo para hacer 1000 litros y Hacé Cerveza de Bariloche aportó un kilo de levadura para la receta que se armó acá, que es lager. Alejandro Larrainzar, quien aparte de cervecero es apicultor, donó toda la miel elaborada en Aluminé y Almacén cervecero de Bariloche colaboró en principio 500 latas”.

Los que participan en la producción son: Fredy Nuske, de Meliquina, Ramiro de Diego cerveza Fenris, de San Martín de los Andes, Diego Sierra de cerveza Epulafequen, Villa la Angostura, Alejandro de Cerveza Fantasma de Aluminé y Pablo Mazzoni, de Cerveza Dos Barbas de Junín de los Andes. A ellos se suman tres cerveceros caseros: Valentín Koller de Piedra del Aguila, y Damián Otazo y Gabriel Beber de Aluminé.