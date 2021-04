Lo denunciaron por violencia de género cuando intentaba hospedarse en una hostería de nuestra ciudad en medio de gritos e insultos

El violento episodio ocurrió en la tarde de este viernes cuando un hombre, acompañado de su hijo menor de edad, intentó de mala manera ser hospedado en la hostería Hueney Ruca de calle Obeid y Pérez. El hombre desde hace días intentaba que le cambien la fecha de la reserva cuando lo había hecho por una plataforma de reservas a través de internet. «Envió varios mails agresivos, cuando le explicamos que él debía cambiar su reserva a través de la misma plataforma que había reservado», explicó Natalia, una de las empleadas de la hostería.

Foto: Federico Soto – RSM

«Como en los mails que enviaba no entendía lo que se le explicaba, llamó por teléfono y le indicamos cómo debía proceder, sin embargo continuaban llegando mails agresivos, por lo que intentamos hacer una exposición sabiendo que venía este viernes e iba a querer hospedarse y ya teníamos reservas hechas que no dejaban lugares vacíos», indicó la mujer.

El hombre llegó este viernes y ya había adelantado que iba a ingresar a la fuerza y que lo debían alojar. Tal como lo adelantó vía teléfono arribó esta tarde y se le explicó que no había lugar. «Me están estafando, voy a filmar todo y lo voy a mandar a los medios», gritaba el hombre, mientras las dos mujeres intentaban calmarlo y explicarle que el procedimiento que eligió para reservar una habitación tiene ciertas condiciones las cuales en caso de querer cambiarlas debe dirigirse a la misma plataforma.

«Lo esperamos el día 30 y no apareció, se le explicó que si hubo un error generado por él a través de la plataforma de reservas, debe él mismo solucionarlo. No hubo caso, gritó nos insultó, su hijo nos filmaba y tuvimos que llamar a la policía porque la situación se ponía cada vez más tensa. No quería salir de la hostería, hasta que le pedimos a la policía que se lo lleve pero no se lo llevó. Cuando se calmó se fue la policía y volvió a los gritos. Es más llamó el dueño de la Hostería que le intentó explicar pero continuaba con sus formas, por lo que tuvimos que denunciarlo en la Comisaría de la Mujer por sus maltratos hacia nosotras», indicó una de las mujeres que tuvo que soportar por varios minutos agresiones, insultos y gritos por parte del turista.

Foto: Federico Soto – RSM

Foto: Federico Soto – RSM

Foto: Federico Soto – RSM

Fuentes policiales explicaron que el hombre también se dirigió a la Comisaría 23° para hacer su denuncia. En la Comisaría de la Mujer, una de las empleadas denunció lo sucedido en el marco de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, tanto en el ámbito público como privado, según contempla la Ley 2786.