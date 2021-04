El intendente de El Huecú pidió disculpas por su mensaje

EL intendente de El Huecú, Cristian Puentes, realizó un posteo en sus estados de Whatsapp que generó gran enojo y repudio, el hecho ocurrió luego de conocerse que el presidente, Alberto Fernández, contrajo Covid- 19. En ese momento, el intendente compartió un estado en WhatsApp en el que expresó: «¡Alberto hoy te podés transformar en Héroe! Andá y estornudale a Kristina».

El alcance de sus dichos fue mayor del que pretendía por lo que tuvo que salir a pedir disculpas de manera pública. En dialogo con “Hacemos lo que podemos”, RSM Radio FM 95.5 Puentes se justificó explicando que “era una broma en mi teléfono personal en un estado de WhatsApp que se disparó y que no se envió en el momento”.

El intendente de EL Huecú detalló que en la localidad no hay servicio 4G y que solo tienen conexión a través de la red. “Justo tenía un inconveniente en mi domicilio por lo cual no se envió el mensaje y luego fui a comprar y se me conectó a la red WiFi del local y se ve que ahí se envió solo por eso no pude hacer nada en el momento”, expresó.

En el transcurso de las siguientes horas, el Diputado Provincial Dario Peralta hizo público el contenido en Twitter donde manifestó su descontento y reclamó que se tomaran las medidas correspondientes contra Puentes. «Como presidente del MPN y como gobernador, @OmarGutierrezOk debería pedir disculpas por los agravios del intendente de #ElHuecú Cristian Puentes, hacia el presidente @alferdez y la vicepresidenta @CFKArgentina. Es un ataque a la democracia de un dirigente de su espacio el #MPN«, tuiteó.

Como presidente del MPN y como gobernador, @OmarGutierrezOk debería pedir disculpas por los agravios del intendente de #ElHuecú Cristian Puentes, hacia el presidente @alferdez y la vicepresidenta @CFKArgentina. Es un ataque a la democracia de un dirigente de su espacio el #MPN. pic.twitter.com/5vGx7fXM2k — Dario Peralta Dip. Provincial (@PeraltaODario) April 4, 2021

Finalmente, el intendente de El Huecú se disculpó con aquellos que se pudieron haber sentidos afectados. «Pido perdón si ofendí a alguien, nunca fue la intención. Era una broma entre amigos que lamentablemente fue tomada con esta envergadura por la figura política que represento como intendente de la localidad y por eso tiene mayor auge del que corresponde”, manifestó en RSM Radio.