Los trabajadores autoconvocados de salud agradecieron el apoyo de los vecinos

El sábado por la tarde una caravana de trabajadores de la salud y vecinos recorrieron las calles de San Martín de los Andes. El motivo fue visibilizar el apoyo de la comunidad a los reclamos que los autoconvocados vienen realizando desde el 2 de marzo luego de que el gobierno cerrara en un 15% de aumento con los gremios ATE y UPCN.

Foto Leonardo Casanova – RMS

En diálogo con RSM Radio, Ayelén, trabajadora del Hospital Dr. Ramón Carrilló manifestó que “nos llenó de energía y de fuerza saber que la comunidad está acompañando pese a que no muchos estuvieron de acuerdo con la medida que tomamos el jueves pasado” y aclaró “obviamente que nosotros tampoco queríamos esto. La realidad es que el conflicto viene muy dilatado, se está estirando mucho la fecha de un diálogo”.

A pesar de los reclamos, de haber cortado las rutas, de acercarse a los diferentes lugares donde el gobernador Omar Gutiérrez se encontraba, hasta el momento, no lograron obtener una respuesta. “Nos vamos quedando sin recursos pero seguimos fuertes y unidos porque cada día somos más compañeros”, afirmó Ayelén.

Una de las decisiones del ministerio de Salud provincial fue descontarles los días a aquellos empleados que no se presentaran a trabajar por estar participando de las medidas de fuerza. “El sábado aparecieron los descuentos en algunos recibos de sueldo y compañeros de la provincia que no cobraron nada como un castigo”, contó la trabajadora local y agregó que “debe ser desde porque estamos de paro y manifestando contra ese 15%”.

Foto Leonardo Casanova – RMS

El día jueves, los trabajadores de salud autoconvocados cortaron el acceso a la zona cordillerana en diferentes puntos de la provincia como Junin de los Andes y Arroyito. A pesar de esto y de las consecuencias económicas que pudo traerle a las localidades más turísticas, Ayelén aseguró que “la verdad es que nos sorprendimos porque hay un apoyo de la comunidad increíble. Valoramos muchísimo ese apoyo y entendemos que es fundamental que nos estén acompañando en esta lucha porque no solamente se trata de algo salarial sino también de poder brindar una salud de calidad como la comunidad se merece”.

En el caso del Hospital Carrillo explicó que “somos un hospital cabecera y la realidad es que hay muchas falencias, no solamente en cuanto a la poca valoración de la mano de obra de todos los empleados de salud, sino también en la infraestructura y los recursos”. Además aseveró que “estamos con la segunda ola golpeando la puerta y no nos sentimos preparados y a eso se suma el gobierno que no nos da respuesta y nos está dando la espalda”.

Foto Leonardo Casanova – RMS

En cuanto a cómo seguirán los reclamos, la trabajadores explicño que “todas las medidas se están tomando a nivel provincial a través de asambleas constantes donde se habla todo”. Y concluyó enfatizando: “Los canales de diálogo se han agotado las alternativas que teníamos de presentar notas, de ir a casa de gobierno y demás ya se hicieron así que veremos en asambleas que se va a definir para la semana”.