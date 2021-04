Policías secuestraron un rodado valuado en casi 3 millones de pesos que tenía toda su documentación adulterada

Minutos después de las 12 horas de este martes, efectivos del Comando Radioeléctrico procedieron a entrevistar al conductor de un rodado marca Mercedez Benz de alta gama que circulaba por calle Rudecindo Roca. A los efectivos policiales les llamó la atención el modelo del rodado con la numeración de la chapa patente.

Foto: RSM

El Comisario Inspector Daniel Castillo explicó a RSM que «se demoró a la persona que conducía el vehículo para constatar los papeles que tenía en su poder. Se realizaron las pericias correspondientes dando así como resultado que la chapa patente se encontraba adulterada, el chasis adulterado, los números de serie adulterados y los cristales grabados no coincidían con los registrados en los papeles del rodado».

«Se procedió al secuestro del rodado por orden de la Fiscalía y tras las actuaciones correspondientes se puso en libertad al ciudadano», indicó Castillo. Fuentes oficiales además indicaron que el valor del rodado está rondando los 3 millones de pesos.

RSM dialogó con el empresario y comentó que «hace pocos días que lo tengo, ya que lo tomé en parte de pago. La verdad esta vez me estafaron porque no me tomé el trabajo de cotejar todos los números que ahora veo que están adulterados», sostuvo.

En el procedimiento se solicitó la presencia del personal de la Dirección Tránsito quienes verificaron y certificaron que el rodado tenía toda su documentación adulterada. «Al vehículo no le corresponden los papeles que el ciudadano tiene en su poder. Es un control de rutina que en este caso arrojó estos resultados», indicó el Subcomisario Marcos Guzmán que llevó adelante el procedimiento.