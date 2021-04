Alberto Fernández anunció las nuevas restricciones para frenar la segunda ola de coronavirus

Las medidas anunciadas por el Presidente Alberto Fernández, comenzarán a regir desde el próximo viernes y se van a extender hasta el 30 de abril. También permanecerán cerrados los casinos y los bingos y actividades recreativas dentro de ambientes cerrados.

El jefe de Estado anunció los detalles de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) donde la medida más dura será la restricción en la circulación en todo el país entre las 00 y las 6 de las mañana. Una hora antes, a las 23, los comercios deberán cerrar sus puertas.

En las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario los gobernadores podrán adoptar, en forma temprana, medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Ello es así, pues es del resorte exclusivo de las provincias el monitorear y hacer cumplir cualquier medida restrictiva de la circulación.

Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.

Para poder trasladarse las personas que estén habilitadas a viajar deberán gestionar un nuevo permiso de circulación a través de la aplicación dispuesta por el Gobierno. En principio será la aplicación CUIDAR.

También se suspenderán los viajes de egresados y las competencias deportivas amateur en todo el país. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.

Los cines y teatros, que ya tienen protocolos, seguirán vigentes.

MEDIDAS

– Se suspenden para todo el país los viajes grupales de Egresados y Egresadas, de Estudio y de Grupos Turísticos.

– En las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario es facultad y responsabilidad de gobernadores y gobernadoras adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Ello es así, pues es del resorte exclusivo de las provincias el monitorear y hacer cumplir cualquier medida restrictiva de la circulación.

– En las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemiológico y sanitario, se tomarán además las siguientes medidas.

a. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares.

b. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.

c. Se suspenden actividades de Casino, Bingo, Discotecas o cualquier salón de fiestas.

d. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.

e. Se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23hs.

f. Se prohíbe la circulación entre las 00.00 y las 06.00 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.

– Específicamente, en el AMBA sólo podrán usar el transporte público de pasajeros trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados.

– Estas medidas de cuidado estarán vigentes desde las 0 horas de este viernes 9 de abril hasta el 30 de abril. El Gobierno Nacional evaluará cuidadosamente la correcta implementación de las medidas.

TEXTUALES DEL PRESIDENTE

“No me gusta que se haga política con la pandemia”

“Sólo en los últimos 7 días los casos aumentaron un 36% en todo el país y un 53% en el AMBA”.

“La Argentina ha entrado en la segunda ola”.

“En estos meses queremos cuidar la salud, cuidar la recuperación económica y cuidar todo lo que sea posible la presencialidad en las escuelas”.

“Hemos adoptado diversas medidas que regirán para todo el país y otras más específicas que alcanzaran a zonas con mediano y alto riesgo epidemiológico y sanitario”.

“Como Presidente de la Nación tengo la responsabilidad política de tomar las riendas y seguir conduciendo al país. Pero en estas circunstancias prima mi condición humana que me obliga a cuidar la vida y la salud antes que nada”.

“Como ya saben, me ha tocado atravesar personalmente una experiencia que muestra cuán importante es la vacuna”

“Unidos y unidas, redoblaremos los cuidados y la vacunación en los próximos meses”.