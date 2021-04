ATE Neuquén, quienes no apoyan a los autoconvocados de la Salud, emitieron un comunicado ante los reclamos y cortes de ruta

Mientras continúan los reclamos y los cortes de ruta por parte de los trabajadores autoconvocados de la Salud, desde el gremio ATE Neuquén emitieron un comunicado en una jornada donde finalmente se busca llegar a algún acuerdo entre los representantes del gobierno provincial y los trabajadores que mantienen el rechazo del aumento del 15% a sus salarios.

Los secretario generales, juntas internas y delegadas y delegados de ATE NEUQUÉN emitieron un comunicado en el que reafirmaron el apoyo a la institucionalidad que garantiza el marco representativo de todas las organizaciones sindicales y gubernamentales.

«Las asambleas sectoriales, regionales y plenario provincial del 26 febrero del 2021 han sido los procesos democráticos legales y legítimos en los cuales ésta conducción ha resuelto, votado por la mayoría, firmar los acuerdos salariares hasta el mes de julio de corriente año», expresaron.

«Lamentamos que el fiscal José Gerez convalide la anarquía y el caos de un grupo de personas que no respetan las decisiones votadas por la mayoría y también arrastran a la salud pública, en este delicado contexto de pandemia, a una disputa sindical y partidaria que lesiona y debilita, repetimos, las instituciones.

Esperamos que prime la cordura en los representantes tanto del poder judicial como ejecutivo y dejen de prestarse a manoseos y mezquindades de cuatro candidatos a las elecciones de agosto», sostuvieron desde el gremio.

FIRMAN EL COMUNICADO:

Miriam Figueroa (Delegada Registro Civil)

Claudio Mura (Delegado Rentas)

Juan Millapan (Secretario General Junta Interna HCR)

Jorge Guiñazu (por cuerpo delegados Educación)

