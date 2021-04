Quintriqueo indicó que ATE Neuquén no va a participar de una «convocatoria mediática» solicitada por la Fiscalía

Desde el gobierno provincial se informó que a las 17 horas de hoy se realizará una reunión ampliada con los trabajadores de salud, a la que estaban convocados los representantes gremiales de la provincia. Sin embargo, entrevistado por RSM Radio, Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE explicó que, como gremio no fueron convocados y que, igualmente no participaría porque considera que el Ministerio Público Fiscal no es el ámbito para una discusión salarial.

Foto: LMN

«Nosotros no vamos a ser parte, ni vamos a asistir a las convocatorias mediáticas», apuntó Quintriqueo y agregó: «Esto fue una operación en la que decían que estaban convocando y jamás fuimos convocados a ningún espacio de negociación y si lo hacen tiene que ser en los ámbitos naturales».

“Se intenta, desde la Fiscalía crear un ámbito para la discusión cuando la justicia no es el mediador, ni es el árbitro en una disputa salarial, excepto que (el fiscal Carlos) Jerez sea hoy el ministro de Economía, de Gobierno o tenga un cargo en el ejecutivo. Son dos poderes distintos, el judicial y el ejecutivo, y esto es una intromisión de poderes que asombra y complica”, remarcó el representante gremial.

Consultado por cómo evalúa el reclamo de los sectores autoconvocados, Quintriqueo indicó que “el reclamo es legítimo. El problema es cuando se tergiversa por la intromisión de distintos sectores que tienen otros intereses. Allí es donde pierde legitimidad el reclamo”.

En ese sentido, destacó que desde ATE nacional “han incentivado a una situación de conflicto que después se les fue de la mano y ahora no saben cómo contenerla. Entonces hoy, en complicidad con el gobierno, con Jerez intentan ver cómo terminar con esta situación, en la cual ellos mismos se metieron y no saben cómo salir”.

«Nosotros tenemos un acuerdo en el cual los trabajadores fueron a un plenario y yo soy respetuoso de ese plenario, donde estuvieron los mandatos de rechazo y también los de aprobación. ATE tiene 20.000 afiliados que incluyen a los delegados que ayer firmaron el comunicado, que mayoritariamente votaron afirmativamente. Uno tiene que resolver en función de las mayorías y no de los caprichos”.

Al preguntarle por qué no estarían presentes en la reunión de las 17 horas, el secretario general de ATE Neuquén respondió: “porque no cometimos ningún delito para estar en la Fiscalía. Si quieren que estemos presentes, que constituyan una mesa salarial para los 31.000 trabajadores estatales en el ámbito que corresponde”.