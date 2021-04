Francisco, vocero de salud expresó: «Lo desafío a Quintriqueo a que no acepte el bono que obtuvo el personal que según él, no tiene representatividad»

Este jueves por la mañana, los trabajadores autoconvocados de salud marcharon en defensa de la salud pública y en rechazo al bono de 30 mil pesos que el gobierno provincial abonará en tres cuotas a través de un decreto.

Foto Leonardo Casanova – RSM

Los trabajadores de salud autoconvocados continúan con las medidas de fuerza y este jueves por la mañana marcharon desde el hospital Dr. Ramón Carrillo hasta el El Arenal en defensa de la salud pública y en rechazo al bono de 30 mil pesos que el gobierno provincial les pagará mediante decreto y en tres cuotas de 10 mil pesos. El mismo, es de carácter no remunerativo por lo cual no impacta en el sueldo básico del personal de salud quien lo rechazó y aseguró que continuará con las medidas de fuerza hasta tanto no se disponga una nueva mesa de diálogo.

La marcha comenzó cerca de las 11.30 de la mañana en la puerta del hospital Dr. Ramón Carrillo. Allí RSM Radio dialogó con Francisco, enfermero del nosocomio local y referente de los autoconvocados de San Martín de los Andes quien manifestó “la idea es seguir visibilizando el conflicto que ya lleva 48 días y que no tenemos respuesta”. En este sentido enfatizó que “hemos sido burlaros, nos tomaron el pelo, andan dando vuelta spot de la provincia donde dicen que nosotros no flexibilizados con un pago de $30000, con un bono en negro que en tres cuotas”.

Según detalló el enfermero “el Estado se da un bono en blanco de 840 mil pesos anuales. Es una tomada de pelo”. Luego de que el Ministerio Público Fiscal interviniera, los trabajadores autoconvocados de salud lograron reunirse con las ministras de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo y de Salud, Andrea Peve. Tras la reunión, las ministras anunciaron el bono de 30 mil pesos en tres cuotas, en este sentido Francisco aseguró que “la guerra es contra la clase política, la clase dirigente que no muestra dignidad y respeto con la sociedad”.

En los últimos días la tensión creció debido a los cortes de ruta que impiden el paso de los camiones desde Vaca Muerta y que provocaron el desabastecimiento de combustible en varias localidades de la provincia. “Es indignante la situación”, aseguró Francisco y agregó que “tenemos compañeros que llevan seis días durmiendo en un piquete cortando vaca muerta para visibilizar la situación es ahí recién cuando visibilidad el conflicto a nivel nacional y participan medios porque las voces acá estaban calladas”.

La marcha finalizó en El arenal con una olla popular, una propuesta que “fue idea de los compañeros del Centro de Salud Arenal y que nos pareció muy buena”, explicó el referente del hospital local, “la idea era salir a las 11 pero sigue llegando gente y queremos aprovechar la situación para que se vea”.

Muchos de los presentes en la marcha llevaban puestas máscaras de elefantes, animal que se volvió representativo en la lucha del personal de salud. “Es una parodia porque al principio del conflicto Carlos Quintriqueo nos trató de invisibilizar diciendo que éramos pocos, que no teníamos forma y que éramos como un elefante que no se sabe si para bailar se agarra de la trompa o de la cola”, detalló Francisco y añadió que “lo tomamos como el emblema de la lucha y hoy lo desafío a Quintriqueo a que no acepte el bono de 30 mil pesos porque es un bono que lo obtuvo el personal que según él, no tiene representatividad que somos pocos y al que nadie nos cree”.