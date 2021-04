El Gobierno sumó 10 mil pesos al bono Covid y Salud lo rechazó

Durante la madrugada del sábado el Gobierno presentó su propuesta a los autoconvocados de salud quiénes la rechazaron. Mientras esperan retomar la mediación a las 17, habrá asambleas.

Según informaron desde el Gobierno se reforzó la propuesta salarial para los trabajadores del sector Salud, llevando a 40 mil pesos la Asignación Covid que se entregará en una cuarta cuota de 10 mil pesos. Esto se suma al 15 por ciento de aumento ya acordado al básico, más los 3.500 pesos remunerativos y los dos bonos de 7.500 pesos. Sin embargo, los autoconvocados rechazaron la oferta por considerarla «insuficiente».

En este sentido, el referente de los autoconvocados y trabajador del Castro Rendón, Marco Campos, aseguró a medios provinciales que «la actitud del Gobierno el día de hoy fue una burla no sólo a los y las trabajadoras de salud, sino a todo el pueblo de Neuquén que espera espectante una resolución en este conflicto».

A su vez, enfatizó que «es una provocación que el Ejecutivo nos tenga nueve horas en una reunión para ofrecer finalmente sólo una cuota más de 10 mil pesos del bono covid, que por otra parte, dijo iba a pagar hoy y nunca depositó» y agregó que «las trabajadoras y trabajadores seguiremos con nuestras medidas de fuerza, fortaleciendo los piquetes en toda la provincia».

En el undécimo día de cortes de rutas, el Ministerio Público Fiscal insistió en la necesidad de liberar las rutas para sentarse a hablar de una propuesta salarial tal como lo reclama el sector de autoconvocados. El pedido se debe al desabastecimiento de combustibles, gas y productos básicos en varias localidades del interior.

Por el contrario y a pesar de los reiterados pedidos de los mediadores y de los representantes del gobierno, los trabajadores autoconvocados de salud no levantaron los cortes de ruta que mantienen en distintas localidades de la provincias. «Tenemos el apoyo de la comunidad que no sólo nos da fuerza para seguir sino que nos piden que no abandonemos la lucha», afirmó Campos.

La mediación en el Ministerio Público Fiscal pasó a un cuarto intermedio hasta este sábado a las 17.