Juan Cabrera: «Semana Santa y Patagonia Run no tuvo impacto en el número de casos»

El Director del Hospital Ramón Carrillo aseguró a RSM Radio que las dos actividades de alto nivel de circulación que tuvieron lugar en San Martín de los Andes, no solo no produjeron mayor número de contagios, sino que además no hubo incremento de casos graves, «vemos que la genta ha tomado las medidas» sanitarias necesarias y aclaró «tenemos que seguir de esta manera.»

Esto está demostrado en que los números que brinda el COEM a diario indicó, hasta el momento, una baja en la detección de casos positivos, frente a un buen número de recuperados, dando como resultado menor números de pacientes activos por covid en la localidad.

En tanto Cabrera explicó que no debemos relajarnos en las medidas sanitarias básicas, de lavado frecuente de manos, utilización de tapaboca, la distancia social y ventilación de los espacios cerrados, «son medidas sencillas, muy eficaces, que van a resultar en menos casos,» aseguró el profesional médico.

De todas maneras indicó que «nosotros tenemos la característica en nuestro pueblo de que viajamos mucho a otros lugares del país, y que con ese ir y venir, es muy probable que tengamos un aumento de casos, como se ve en las grades ciudades.»

Por otra parte Cabrera destacó que los protocolos en las escuelas «es excelente, el manejo y la actitud que los docentes y padres están teniendo es muy bueno», a la vez que pidió especial cuidado en los traslados hacia y desde la escuela, donde el riesgo de contagio se eleva.

Vacunación

Al respecto de la jornada de vacunación que se realizó en el día de hoy y en general, el titular del nosocomio local explicó «el primer paso del sistema de salud es prevenir; es evitar que la gente se enferme, es evitar que se enferme grave y es evitar que se muera, en ese orden», por lo que la llegada y colocación de las vacunas representan un gran alivio al sistema de salud, en tanto morigeran los efectos de la enfermedad a aquellas personas vacunadas que contraigan el virus.

Con los vecinos que se vacunaron en el día de la fecha ya son más de 5300 las personas que están protegidas del covid-19, entre los que se encuentran en su mayoría adultos mayores, personal de salud y personas con discapacidad.