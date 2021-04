Carlos Saloniti: “La única manera de resolver los conflictos es dialogando y encontrando puntos de entendimiento”

En una entrevista con RSM Radio, el intendente municipal, Carlos Saloniti, analizó el conflicto entre los trabajadores de la salud y el gobierno provincial, considerando el diálogo como única salida para destrabar esta situación. También se refirió a los trabajos que se realizan para el abastecimiento de combustible y el transporte urbano de pasajeros. En las próximas líneas desarrollamos algunos puntos de la entrevista.

RSM: Después de haber hablado con los trabajadores de la salud y estar en comunicación con referentes a nivel provincial ¿Cómo pensás que va a continuar este conflicto?

Carlos Saloniti: Recibí a los trabajadores de salud y los atendí atentamente. Ellos me plantearon la situación pero, desde luego, uno conoce cómo viene y lo que he hecho desde el día uno es aportar desde mi experiencia en lo que se refiere a llevar conflictos adelante. Hablamos con los intendentes que todos estamos en la misma línea. La única manera de resolver los conflictos es dialogando y encontrando puntos de entendimiento.Tratar de bajar los decibeles y buscar evitar posturas extremas.

Por su puesto que uno está en contra de una metodología como el corte de ruta. Hay que mostrar señales de entendimiento: que se terminen los cortes de ruta y que se continúe con la mesa de diálogo.

Esto les transmito y lo hablo permanentemente con la gente de toda la provincia, para que se pueda encontrar el camino de la solución. Y me van a encontrar a mí, siempre apoyando para que se solucione el conflicto. Desde mi experiencia, en las discusiones salariales se atraviesan distintos momentos, algunos de mucha tensión, de desconfianza, y otros donde parece que la cosa puede avanzar. Pero lo que no puede es dilatarse más, porque el tiempo juega un factor central.

Foto: FM Cuasar

RSM: El transporte urbano de pasajeros mantiene un cronograma de emergencias que, entre otras cosas, afecta el acceso a algunas escuelas ¿Que se puede hacer en este sentido?

C.S.: Primero tenemos que lograr un abastecimiento normal. Hasta que no termine esta situación no podremos contar con ello. Como municipio estamos trabajando todo el día con este tema. Hablamos permanentemente para poder conseguir un camión más, o para ver dónde está parado, nos comunicamos con las empresas para ayudar a un suministro organizado. Tenemos un desafío enorme para que esto se pueda encauzar, para llevar tranquilidad y para que todos puedan trabajar.

Ya es momento de hacer una pausa y poder continuar con las gestiones, porque si no, estamos detenidos.

RSM: ¿Ves que hay una posibilidad de solución del conflicto?

C.S.: Yo albergo esa esperanza. Este conflicto no puede dilatarse más porque llega un momento que agota a toda la sociedad. Se puede comprender el reclamo, se puede entender al gobierno, pero se llega a un punto en el que la gente dice: “resulvanlo”. Y para esto todos tienen que ceder un poco. Si las rutas siguen cortadas, si no hay gestos contundentes que trasladen la discusión al ámbito en el que se debe dar, es difícil encontrar la solución.

Pero tengo el convencimiento de que se va a solucionar. Los sectores de salud y el gobierno provincial deben encontrar una salida a esta situación.

¿Cómo se está encarando desde el municipio la situación epidemiológica de la ciudad en un contexto nacional más complejo?

C.S.: Nuestra acción principal está orientada a difundir las medidas de cuidados conocidas por todos. Tenemos que ser conscientes de que tenemos la experiencia del 2020 dónde vivimos un parate con una cuarentena estricta y vimos que algunas cosas sirvieron y otras no. El 2021 tenemos que encararlo con la misma preocupación, con medidas muy criteriosas y con consenso de todos los actores. El Concejo Deliberante tiene que jugar un rol central para que las medidas no sean una batalla entre los ciudadanos de San Martín de los Andes. Tenemos que encontrar los consensos al momento de tomar medidas, para no afectar el trabajo.