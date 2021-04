Después de las suspensiones este domingo se disputa la 5° fecha de la Lifune Sur

Luego de dos fines de semana en el que se debió suspender la 5° fecha de la Lifune Sur, por motivos que tuvieron que ver con las medidas de protestas llevadas adelante por los trabajadores autoconvocados de la Salud y que generaron inconvenientes para circular por las rutas provinciales, este domingo 2 de mayo, se disputarán los cuatro encuentros.

En el estadio municipal de nuestra localidad se llevará a cabo uno de los clásicos de nuestra ciudad entre el Club Cumbres y Embajador de los Andes. El cotejo comenzará bien temprano, a las 9:30 horas. Vale recordar que Embajador viene de golear a Santa Agustina por 7 a 1, mientras que Cumbres superó a Cordillera por 4 a 1. Cumbres se encuentra en la cuarta colocación a 5 puntos del líder que es Don Bosco, mientras que Embajador está muy cerca de la punta de la tabla a tan solo 2 puntos de «el Santo».

El puntero del campeonato disputará su cotejo en la cancha municipal de la ciudad de Junín de los Andes. A las 11:30 horas Don Bosco enfrentará a Cordillera. Uno busca continuar en la senda del triunfo, mientras que el otro intentará recuperarse en la tabla de posiciones.

En el predio deportivo Cotesma se disputarán los otros dos encuentros restantes. A las 13:30 el conjunto juninense CEOS F. C. recibirá a Pehuén de Aluminé. CEOS F. C. aún no sumó unidades y el equipo de Aluminé apenas logró un empate en el torneo.

A las 15:30 horas, Santa Agustina buscará sumar unidades cuando reciba al poderoso conjunto de Las Coloradas que viene muy bien en la tabla de posiciones compartiendo la segunda colocación junto a Embajador.