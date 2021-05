«Mano a mano hemos quedado», Embajador y Cumbres empataron el clásico en la Lifune Sur

Finalmente se jugaron tan solo dos encuentros correspondientes a la 5° fecha del torneo de la Liga de Fútbol de Neuquén Sur (Lifune Sur). Se jugó el clásico entre Embajador de los Andes y Cumbres en el que no se sacaron ventajas y empataron 0 a 0. Quien aprovechó la fecha para sumar de a tres fue Deportivo Las Coloradas que ganó su encuentro ante Santa Agustina. Los otros dos encuentros, Don Bosco vs. Cordillera y CEOS F. C. vs. El Puehuén quedaron postergados por distintos motivos.

Luego de 15 días en el que los equipos no tuvieron actividad futbolística debido a las suspensiones por los problemas ocasionados para el traslado de los equipos participantes, ya que no había combustibles en la región, se jugó parcialmente la 5° fecha de la Lifune Sur.

Embajador de los Andes que llegaba entonado se enfrentaba al Club Cumbres que también venía de golear. En un partido muy trabado en la mitad de la cancha donde faltó claridad en los jugadores que manejan el fútbol en ambos equipos, los dos conjuntos no se sacaron ventajas.

Hubo algunas llegadas importantes por parte de ambos conjuntos pero no fueron lo suficientemente claras como para abrir el marcador. Los arqueros y los palos fueron los responsables de que las vallas no fueran vencidas. Matías Volpe, arquero de Cumbres, logró hacerse de cada pelota que llegó al área, como así también Jeremías Vidal, el arquero de Embajador, que tuvo su momento de gloria cuando logró contener un penal en el primer tiempo.

Con este empate, Embajador suma 11 puntos y Cumbres por su parte logra alcanzar las 8 unidades.

En tanto en el otro encuentro disputado este domingo, Deportivo Las Coloradas ganó su cotejo ante Santa Agustina por 4 a 2. Santa Agustina había logrado llegar al empate, sin embargo en la parte final el árbitro del encuentro cobró dos penales que terminaron por desnivelar. Los goles del cotejo fueron marcados por Nicolás Salazar, Jeremías Romero, Rodrigo Ybañez y Yohan Yevenes, mientras que para Santa Agustina marcaron Gustavo Zotelo y Williams Gaete.

Santa Agustina incorporó varios jugadores que claramente le cambiaron la cara a un equipo que aún no sumó unidades en el campeonato tras jugarse 5 fechas. Por el lado del equipo de Las Coloradas, aprovechó su momento y con esta victoria se hizo de la punta transitoriamente.

Los partidos suspendidos serán reprogramados de acuerdo al calendario que oportunamente informe la organización del torneo.

TABLA DE POSICIONES