Continuarán las medidas de fuerza del personal de salud pero con flexibilizaciones

Tras 60 días de reclamos, los trabajadores autoconvocados de salud de San Martín de los Andes realizaron este lunes a las 11.30hs una conferencia de prensa en la puerta del nosocomio local para contar cuales serán las medidas que tomarán a continuación. La semana pasada el gremio ATE firmó un nuevo acuerdo con el gobierno provincial que contempla un aumento del 53,09 por ciento que será acreditado en cuotas hasta el último mes del año; se trata de un 10 por ciento en mayo, 5 en julio, 5 en septiembre, 5 en noviembre y 8,12 en diciembre.

Foto Leonardo Casanova – RSM

Por su parte, los trabajadores autoconvocados presentaron una contrapropuesta para que se “evalúen el tema de los sumarios y descuentos de los días no trabajados en estos dos meses de huelga y el paso de los eventuales a planta permanente que es el que nosotros habíamos solicitado”, explicó Ayelén en diálogo con RSM Radio. A su vez, en la conferencia de prensa expusieron que “en asamblea de trabajadores autoconvocados del Hospital Ramón Carrillo, hemos determinado continuar en asamblea permanente y quite de colaboración, ya que consideramos insuficiente la propuesta de aumento salarial de forma escalonada. Además, no hemos sido convocados por el ejecutivo para resolver el tema de la devolución de los días descontados por paro, los sumarios realizados a compañeros y compañeras por adherir a medidas de fuerza y el pase a planta de los trabajadores y trabajadoras eventuales y contratados como monotributistas”.

Durante los dos meses de reclamos, muchos de los trabajadores autoconvocados de salud manifestaron no haber cobrado prácticamente nada de su sueldo por los descuentos que se les realizaron. “Necesitamos que nos den una respuesta en relación al tema de sumarios de compañeros que se hicieron sin previo aviso y de los descuentos y persecuciones que están teniendo muchos compañeros de diferentes sectores, tanto a nivel local como provincial”, explicó Ayelén y agregó que “eso lo pedimos como primordial, ya que todos esos puntos no fueron expuestos por medio del gremio. Queremos remarcar que cuando el gremio convoca paro y uno se adhiere está contemplado que no se nos descuentan los días, hoy eso no está contemplado y entendemos que puede ser a modo de castigo porque el paro no era convocado mediante ellos y se entendió como que nosotros estamos en contra de ellos, cuando en realidad, estamos en contra de la propuesta salarial”.

Otro de los puntos del comunicado que compratieron en conferencia los autoconovocados esta mañana tiene que ver con la flexibilización de las medidas que venían llevando adelante. Los trabajadores expresaron que “la situación epidemiológica y de accesibilidad a la salud de la población se está viendo afectada luego de 60 días de medidas fuerza” y es por eso que muchos de los cortes fueron levantados, con excepción del que está en Villa la Angostura al cual van a “acompañar y sostener hasta que se pueda plantear ante el ejecutivo lo manifestado en el punto 1, dicho corte está siendo reforzado por los hospitales de toda la provincia, exigimos que nos den una respuesta y quedamos a disposición del diálogo, que las partes se manifiesten a fin de resolver la situación”.

Foto Leonardo Casanova – RSM

Foto Leonardo Casanova – RSM

Foto Leonardo Casanova – RSM

El nuevo acuerdo firmado entre ATE y el gobierno provincial no terminó de conformar al personal de salud por la cantidad de cuotas en el que se realizarán los aumentos. “El gremio no nos representó en nada, nosotros asistimos a la asamblea en San Martín de los Andes el día de las votaciones en la que se elevó una nota diciendo que salud estaba de acuerdo cuando en realidad lo que hicimos fue llevar una contrapropuesta de la cual tenemos la copia y la firma de recibido pero que no fue considerada”, detalló la vocera local. En relación a esto, en el último punto del comunicado informaron que van a “continuar visibilizando la lucha de los trabajadores autoconvocados y la necesidad de que la recomposición salarial sea en dos cuotas, antes del mes de julio para luego volver a mesa de negociación”.

Finalmente, Ayelén dijo que la decisión de “flexibilizar las medidas es por la comunidad y no porque aceptamos la propuesta, ni porque estemos a favor de todo esto que se gesto sin incluir a salud”. La trabajadora de salud aseguró que “lo hacemos enteramente por la comunidad. Estamos y queremos estar dentro del hospital haciendo el trabajo que a cada uno le corresponde. Entendemos que estamos con la segunda ola y las medidas se van a ir flexibilizando por la comunidad que en su momento nos dio su apoyo y hoy nos toca responder también por eso”.