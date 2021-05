«Creemos que vamos a poder tener una temporada de invierno en la cual podamos recibir turismo nacional», indicó Focarazzo

La ministra de Turismo de la provincia, Marisa Focarazzo, habló en la mañana de este martes sobre la temporada invernal en la provincia y la chance de que los centros turísticos puedan recibir turistas de todo el país, a pesar de la situación epidemiológica que está atravesando el país en la actualidad.

“Nosotros creemos que vamos a poder tener una temporada de invierno en la cual podamos recibir turismo nacional, y la misma visión tienen las demás provincias patagónicas”, expresó la funcionaria en declaraciones radiales a La Red Neuquén.

En ese sentido Focarazzo indicó que “el año 2020 fue una gran demostración que, aplicando los protocolos, podemos convivir con este virus, siendo conscientes y responsables”, advirtió. Sí fue tajante respecto al turismo extranjero dado que no habrá arribos de turistas internacionales.

La ministra recordó que muchos turistas llegaron en el verano, generando burbujas familiares y seguridad ante contagios. “Esperemos que de esta manera también podamos tener un invierno en el cual, no solamente sea exitoso la aplicación de los protocolos, sino en el movimiento económico que ayude a mover la zona”, dijo y señaló que para eso se realizó el encuentro en el Ente Patagonia, para abordar “una estrategia en conjunto”, con las seis provincias que conforman este grupo, pensando en la realización de la temporada invernal.

«El INDEC plantea una alta baja de plazas y nosotros tenemos otros valores, porque nuestro observatorio incluye toda la provincia, incluyendo los destinos en desarrollo. Son plazas que no se ofrecieron, no perdidas. Nuestra oferta hotelera no ha cerrado», expresó.

Por otra parte sostuvo que el turista que elija vacacionar en Neuquén deberá «respetar nuestras restricciones. Buscamos mayor conciencia, pero no planificamos aplicar la cuarentena para argentinos que hagan turismo interno. Tampoco podremos hacer turismo internacional en burbujas», manifestó.

Cabe señalar que además de la apuesta del gobierno provincial para que haya turismo nacional, el sector turístico apuesta a poder recuperar una temporada invernal capaz de albergar a turistas de diferentes provincias. La llegada de la nieve en los últimos días hizo que por ejemplo el gerente de Nieves de Chapelco, Agustín Neiman, indique que «tenemos que ir viendo día a día, este bicho nos enseñó eso».