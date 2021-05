El nuevo secretario de Deportes Fernando “Penano” Méndez y su lista de prioridades

El flamante secretario de Deportes, Fernando Méndez más conocido como “Penano” dialogó con RSM Radio y contó como arrancó con su gestión, como viene su agenda y cuáles son las prioridades con las que van a comenzar a trabajar en las próximas semanas. El secretario dijo que “lo primero que vamos a hacer es mudar las oficinas al gimnasio de Chacra 2 que aunque no es una prioridad se va a hacer porque es fácil”. Además, aseguró que “la prioridad que vimos ahora es la calefacción de los gimnasios porque hace un frío bárbaro y no anda la calefacción de ninguno”.

Foto gentileza

Si bien lleva dos días de gestión, el secretario emana gran entusiasmo y contó que por ahora viene todo bien, “estoy conociendo todo lo que es el mundo del trabajo en la municipalidad y vengo con días muy agitados porque soy muy inquieto y quiero conoce todo y para dos días es mucho”. Por ahora no tiene un equipo propio por lo que sale solo a las reuniones, charlas y recorridas “de a poquito voy viendo todo y vamos armando la agenda de prioridades para atender primero lo más urgente. También vamos a ver el gas del gimnasio de chacra 2 como prioridad para poder trabajar cómodos y normalmente en el invierno”.

Entre los principales ítems de la lista contó que “Lo que estamos evaluando son las escuelas, en qué condiciones están para ver qué se puede ir sumando. Además, estoy viendo qué es lo que tenemos para trabajar porque tampoco conocía el sistema municipal, ni las escuelas por eso les pedí a los profes de juntarme con cada uno y ver con ellos que necesitan urgente o qué se puede hacer para mejorar” y detalló que después de eso “voy a ver qué presupuestos hay para poder hacerlo”.

“Otra de las cosas que tengo ganas de hacer, es poner en valor todos los playones que hay en los barrios, arreglarlos y ponerlos lindos para que los chicos puedan usarlos”, aseguró Penano y resaltó que “hoy lo que urge es poner en condiciones los gimnasios, ver el tema de los materiales, aunque en eso están bien. Además, tenemos el plan de esquí por delante por el que me voy a juntar con Agustín Neiman (Gerente general en la estación de Cerro Chapelco) para tenerlo más o menos encarado y ver qué es lo que podemos hacer”.

El recientemente designado secretario de Deportes contó que “con Carlos ya había hablado en otras oportunidades” y confesó que “en realidad siempre estuve coqueteando con esta secretaría y había estado cerca de otros gobiernos aportando ideas”. El mismo se describe como “un ciudadano común, que no es político y que está conociendo el sistema” aunque su experiencia al frente de otras instituciones lo respaldan.

En relación con la situación actual de la secretaría y posibles cambios que se puedan llegar a hacer expresó que “en realidad, está todo bastante bien organizado y no es que yo vengo acá a revolucionar las cosas. Lo que sí tengo claro es que hay que seguir luchando con la infraestructura, faltan canchas de fútbol, iluminación en la cancha municipal, el skatepark y todo el parque lineal que son cosas que hay que ir gestionando y apoyando”.

En cuanto a la meta de su gestión afirmó que “lo que quiero hacer, es acercar el deporte y la recreación a la mayor cantidad de gente posible. Por eso quiero juntarme con las juntas vecinales, que seguramente para eso falta un poquito, y ver qué es lo que se puede hacer”. Por otra parte, explicó que “siempre el que entra trae su equipo y yo no tengo un equipo propio, por eso lo que estoy viendo es trabajar bien con el equipo que hay, no va a ver grandes cambios quizás haya alguno como para estar un poco más cómodo, pero no estamos evaluando grandes cambios”, remarcó Méndez e hizo especial énfasis en que “estamos evaluando a todos los profesores y coordinadores porque ahora soy la cara visible y tengo que estar convencido de que el que está en su cargo quiere estarlo y va a hacerlo bien”.

Finalmente, el secretario indicó que “posiblemente para la semana que viene vamos a sacar un informe para todas las radios con los talleres que se están dando porque no está muy claro, no hay mucha comunicación de eso y la gente no sabe muy bien cuáles son, a donde están las escuelas y cómo acercarse». Y reflexionó, «Creo que ahí tenemos una deuda”.