Dos CDI sanmartinenses, los elegidos de Neuquén para compartir su experiencia en el 2º encuentro virtual de Educación Infantil

Dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de nuestra localidad fueron elegidos para compartir sus experiencias durante el Segundo Encuentro Virtual de Educación Infantil organizado por la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) Argentina. El mismo se llevará a cabo en dos jornadas, la primera se realizó el viernes 7 de mayo y la segunda tendrá lugar el día sábado 8 de mayo, momento en el cual participarán las integrantes de los CDI de nuestra ciudad. El conservatorio será a las 9 de la mañana, en la Sala 1 y que se podrá ver en vivo a través de la plataforma de YouTube: https://www.youtube.com/user/omepdeargentina.

Bajo el título de “Enseñar a mirar, cantar, bailar, jugar, leer, pintar en la Primera infancia de 0 a 3 años”, se conocerán experiencias de todo el país y de Latinoamérica, abriendo un espacio de reflexión y construcción de conocimiento compartido, junto a distintos especialistas convocados. Entre las Instituciones Educativas seleccionadas se encuentran los CDI Semillitas y Pichi Rayén de nuestra ciudad, únicos representantes de la Provincia del Neuquén. Se trata del segundo año consecutivo que San Martín de los Andes es convocado para formar parte de este evento.

En diálogo con RSM Radio, Mariana García, directora del CDI Semillitas explicó que “es un encuentro que se lleva a cabo en Bs As al que viaja gente de todo el país” pero que «a partir de la pandemia se comenzó a utilizar una plataforma virtual». Al ser consultada por cómo se sentían por haber sido elegidos entre todos los centros de la provincia para compartir su experiencia aseguró que “es muy fuerte, porque nosotros sabemos de cuanta pasión y cuanta profesionalidad le ponemos todos los días. De eso no tenemos dudas porque los destinatarios son los niños” y añadió que “está bueno poder mostrarlo y exponerlo, que otro sepa que lo que estás haciendo es genial, es potente, suma, sirve y es como que se te hincha el pecho y te da una felicidad que no te puedo explicar”.

Reflexionando acerca de lo que esta experiencia significa para los CDI de la localidad, Mariana aseguró que “uno no dimensiona hasta que estás ahí frente a una cámara exponiendo su experiencia” pero remarcó que lo hacen “siempre con humildad y pensando en que esto puede sumar para otro espacio de otro país, de otra provincia y eso está buenísimo”.

Desde el CDI Pichi Rayén, su directora, Vilma y su equipo expondrán el trabajo que realizaron sobre yoga infantil y masajes shantala, acompañado de un trabajo artístico. Mientras que el CDI Semillitas presentará “una experiencia en torno a la literatura que vivió en el 2019 y que es un trabajo que se hizo durante todo el año con autores locales, con poesía y el acercamiento a la literatura desde los primeros años de vida”, contó Mariana.

A través de los conversatorios, que se darán en simultáneos se compartirán las experiencias de enseñanza con niños y niñas menores de 3 años, seleccionadas por el comité académico del Encuentro, y de esta manera se podrá conocer un poco de la vida de estas Instituciones, compartir marcos teóricos y pensar sobre las experiencias culturales en la Primera Infancia.

Más información: https://www.omep.org.ar

Para ver el encuentro, ingresar al siguiente link: https://www.youtube.com/user/omepdeargentina