Mántaras: «Nadie nos convocó; estamos en contra de las restricciones, el virus no se transmite trabajando, se transmite en otros lugares»

Luego de conocerse el duro comunicado emitido este fin de semana por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de nuestra ciudad, el presidente de la misma, Lucas Mántaras explicó los motivos por el cual se emitió dicho documento, adelantándose a una posible toma de medidas restrictivas por la cantidad de casos en la localidad.

Foto: RSM

Al no conocerse nuevas restricciones por el momento en la localidad, mientras los casos aumentan y la ocupación de camas UTI está al límite, Mántaras expresó que el anticiparse ante una posible decisión por parte de las autoridades fue porque «detectamos muchísima presión, actividad y mensajes donde se manifestaba una presión para empezar a restringir las actividades. A partir de eso nosotros, como Cámara de Comercio, mostramos nuestra postura y nuestra posición y consideramos necesario hacerlo de esa manera. Si se van a tomar medidas restrictivas creemos que no debe ser la variable de ajuste el sector privado debido a que nosotros no somos un foco de contagio. El comercio no contagia y eso lo vemos todos los días», indicó.

El comunicado enumeraba 5 puntos principales:

Decimos NO al cierre de comercios.

Decimos NO a las restricciones horarias.

Decimos NO a las pérdidas de fuentes de trabajo.

Decimos NO a las arbitrariedades del Estado.

Decimos el comercio NO CONTAGIA.

Al igual que fue expresado en el comunicado, el empresario manifestó el poco diálogo que existe con el Ejecutivo local, pese a las declaraciones del intendente sobre sumar a los diferentes actores sociales de la ciudad para consensuar en caso de tomar medidas para evitar el aumento de contagios. «A nosotros nadie nos convocó, pero sí queremos informar, que a pesar de haber tenido un verano donde tuvimos la posibilidad de trabajar normalmente, la situación no cambió de lo que fue el año pasado. Los comercios se vieron muy perjudicados porque la ciudad estuvo completamente cerrada a la actividad turística, que es la que abastece de ingresos a la mayoría del sector comercial o privada de San Martín. Después con el verano tuvimos un respiro, pero seguimos endeudados, todavía estamos pagando el costo de haber estado todo el año cerrado desde el 20 de marzo hasta el 1° de diciembre, sin recibir un solo turista en ese tiempo, viviendo con todo lo que había en la ciudad, gastando ahorros y endeudándonos para poder subsistir».

Mántaras además fue claro con respecto al cumplimiento de los protocolos en los comercios, «los contagios no se producen dentro de los comercios, en la actividad comercial los protocolos se respetan y se hacen cumplir porque nadie más que nosotros queremos estar bien, sabemos lo que vivimos el año pasado, no solo los propietarios de las empresas sino también el personal, porque fue muy duro. Sin protocolos es inviable poder transitar esta pandemia».

Con respecto a las acciones que se deberían haber hecho desde el estado para hacer frente a la pandemia, el empresario reconoció que «la falta de puesta en marcha del hospital modular, iba a estar para noviembre del año pasado terminado, sin embargo seis meses después todavía no está equipado. Esa situación genera que hoy no haya contención. Otras situaciones son las terapias intensivas de la ciudad que con la cantidad de casos están colapsadas, que son lejos muy inferior a la cantidad de casos detectados en el verano. Con 280 casos el sistema sanitario está colapsado, algo no se hizo para que eso no suceda, sin lugar a dudas».

«Desde el 1° día lo que manifestamos desde la Cámara de Comercio es testear masivamente, para detectar los casos positivos y aislarlos para que el virus no se propague. Es al día de hoy que después de un año y dos meses, de la cuarentena brutal que vivió la Argentina, nunca existió. Lamentablemente el tema de la vacunación tampoco pasó. En el mundo todos dicen que faltan vacunas, en realidad hoy hay países que tienen excedentes de vacunas. Lamentablemente hace menos de un mes se informó que las provincias tenían la libertad de gestionar las vacunas independientemente de Nación, así lo confirmó el jefe de Gabinete de Nación, si lo hubiese podido hacer antes la provincia, lo debería haber hecho. Somos 800 mil habitantes, que no hacía falta vacunar al 100% de la población. Hoy las terapias intensivas estarían mucho mejor», reflexionó el presidente de la Cámara.

Para finalizar con respecto a las medidas restrictivas, sostuvo que «estamos en contra de las restricciones y apoyamos las manifestaciones en las que se toman medidas contra la actividad. El virus no se transmite trabajando, se transmite en otros lugares. Cuanto más se achica el horario de atención al público, más se concentra a la gente».