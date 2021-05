En la Legislatura provincial comenzó el debate por el pedido de deuda de 12.800 millones del Ejecutivo

La comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas comenzó el debate del proyecto de ley que busca autorizar al Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por un monto de doce mil ochocientos millones de pesos para solventar el aumento salarial acordado entre el Poder Ejecutivo provincial y la Asociación de Trabajadores de Neuquén (ATE) el mes pasado.

La presidenta de la comisión, Liliana Murisi (MPN) explicó el encuadre legal que se sustenta en la ley 2.141 de Administración Financiera y Control de la provincia que hace referencia en su capítulo sobre el crédito público y habilita en su artículo 36 a tomar deuda bajo los incisos 1 a 6. En ese sentido explicó que este proyecto de ley se fundamenta en los incisos 2, 3, 4, 5 y 6, en tanto que su destino está fundamentado en el artículo 35 de la misma ley y que habilita el crédito público para atender situaciones de necesidad y urgencia u otros acontecimientos que hagan indispensable la acción inmediata del gobierno.

Murisi explicó, además que los incrementos que la provincia dará al gremio incluye no sólo a Salud sino también a Educación, Vialidad y Policía que también habían hecho planteos salariales. Además incluye la asistencia a los municipios que tendrán que atender estos incrementos salariales. También explicó que la toma de deuda de 140 mil millones que se autorizó el año pasado no se tomó y que dicha autorización se venció de modo que no se tomará tampoco en el futuro.

La diputada del FIT Patricia Jure cuestionó la “falta de creatividad” para asumir los incrementos salariales al tiempo que pidió que se debata el proyecto 14.308 de su autoría que impone un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y con cuya recaudación se puede afrontar las mejoras salariales. Además requirió la presencia del ministro de Economía, Guillermo Pons en la comisión ‘B’.

Desde el bloque de Siempre, Andrés Peressini adhirió al pedido de convocar al ministro Pons y alertó que al no tomarse la deuda autorizada por la emergencia sanitaria en la que se contemplaba el acompañamiento a los municipios y comisiones de fomento, pidió tener “garantías de que con esta deuda que se busca tomar también se contemple acompañar a los municipios para que ellos puedan afrontar los incrementos que les plantean los gremios”.

La opinión fue compartida por Darío Peralta (FdT) quien señaló que “este proyecto dice se autoriza a la provincia a tomar deuda, pero no sabemos si la va a conseguir y si la va a tomar, por lo que es importante garantizar de otro modo la asistencia a los municipios y comisiones de fomento”.

Por su parte, la diputada Lorena Parrilli (FdT) cuestionó la ‘constitucionalidad’ del pedido de endeudamiento y apeló al artículo 148 de la Constitución provincial que inhabilita la toma de deuda para gastos corrientes y pidió “pensar en otras soluciones que no sean siempre las de endeudarse”. En ese sentido propuso “reasignar inteligentemente las partidas para poder atender los reclamos salariales que no son considerados a la hora de sentarse a armar los presupuestos”.

Desde el oficialismo, Maximiliano Caparroz alertó que Neuquén dejó de percibir 24 mil millones de pesos durante el 2020 a causa de la pandemia y que la situación económica de la provincia no difiere de la que atraviesa el país donde “con una inflación galopante es imposible afrontar los gastos en cualquier estado provincial”.

Además alertó que “la imprevisibilidad de la pandemia es muy grande, no sabemos si la semana que viene tenemos que cerrar todo y volver a la situación del 2020”.

En ese sentido insistió en que el gobierno necesita esta herramienta y agregó que “en el caso que no se consiga la deuda, el compromiso del gobierno es afrontar sus compromisos, como siempre lo hizo la provincia”.

A su vez, Caparroz propuso convocar al ministro de Economía, Guillermo Pons a una comisión especial el día viernes o lunes para no demorar el debate del proyecto en la comisión ‘B’ ya que luego deberá ser girado a la comisión ‘A’ antes de pasar al pleno de la Cámara.

Finalmente, la presidenta de la comisión ‘B’ informó que el proyecto pedido por la diputada Jure para su debate será incorporado al siguiente orden del día aunque consideró que “ nuevos impuestos a la riqueza no es una solución creativa, porque Nación ya los está cobrando y bueno sería que esos impuestos también se coparticipen a las provincias”.

Por otro lado, también se definió cursar un pedido de informe desde presidencia para solicitar al Ministerio de Economía e Infraestructura de la provincia que informe sobre la ejecución de los recursos y gastos y del esquema de ahorro-inversión-financiamiento, al cierre del primer trimestre de 2021.

En este punto, los autores de la iniciativa pidieron contar con la información con antelación a la presencia del ministro Pons, para poder debatir sobre el tema.

Formaron parte de la reunión de la comisión ‘B’ las diputadas y diputados Liliana Murisi, Maximiliano Caparroz, Lorena Abdala, Carlos Sánchez, Lorena Parrilli, Mariano Mansilla, Darío Peralta, Leticia Esteves, Lucas Castelli y Carina Riccomini (vía zoom), Andrés Peressini, Patricia Jure y Karina Montecinos (en reemplazo de Castelli).