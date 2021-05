Agustina tiene dos años y necesita de la solidaridad de todos para poder escuchar

La pequeña nació con sordera total y necesita de la colaboración y solidaridad de toda la comunidad para poder viajar a Buenos Aires a realizarse la intervención que le permitirá escuchar. Cuando los papás de Agustina supieron que había nacido sorda se pusieron en marcha para ver si estaba la posibilidad de un implante Coclear. Tras un año de lucha y luego de presentar un amparo lograron que la obra social se hiciera cargo del implante y viajaron a Neuquén para realizar la intervención, pero las cosas no salieron como esperaban y luego de 5 horas en el quirófano les informaron que Agus sufrió una parálisis facial en la mitad izquierda de su cara.

Foto Leonardo Casanova – RSM

Actualmente, la rehabilitación la está realizando en Lazos Centro de Arte y Salud con todo un equipo que la acompaña tanto a ella como a sus papás. En diálogo con RSM Radio, Lucía Sánchez, directora del lugar, contó que “los papás estaban muy frustrados después de la primera intervención en Neuquén así que les propusimos poner de manifiesto que no están solos y que somos un montón los que queremos que Agus esté bien”. Al día de hoy “la pequeña se desarrolla normalmente, disfrutando y creciendo como cualquier niño de su edad”, aseguró.

Al regresar a la ciudad, Agustina y sus papás comenzaron a trabajar con el equipo de Lazos en la rehabilitación y fue gracias a ellos que lograron ponerse en contacto con un especialista de Buenos Aires, el doctor Murcia, el cual realizó exitosamente esta misma intervención a otros niños de nuestra localidad y del país. Finalmente, la esperanza de que Agustina pueda oír volvió a surgir cuando el médico, mirando los estudios y la resonancia magnética de los oídos de la pequeña, para ver cuál fue el motivo por el que se complicó la primera intervención, notó que los mismos estaban en condiciones para ser implantados.

A causa de la intervención anterior, el oído izquierdo quedó más sensible y es por eso que “Agus va a tener que viajar mínimo dos veces, una ahora para realizar la intervención en el oído derecho y la otra en seis meses para el oído izquierdo”, explicó Lucía quien además detalló que “seguramente, como los implantes llevan un montón de calibraciones y el ajuste perfecto para cada persona tengan que viajar alguna otra vez, aunque todavía no sabemos cuántas van a ser”.

Foto Leonardo Casanova – RSM

El equipo que va a realizar la intervención está compuesto por profesionales que “hacen un montón de cirugías diarias en niños” con la misma condición que Agus y que “van a minimizar la cantidad de viajes lo más posible”, afirmó la directora de Lazos, pero advirtió que “hay cuestiones técnicas que van a tener que ver y por eso los papás han decidido, junto con el apoyo del equipo, que sea con estos profesionales de Buenos Aires la intervención para poder garantizar que sean acordes, a tiempo y de la mejor manera posible”.

Todavía falta camino por recorrer y para que Agustina pueda viajar y su familia pueda acompañarla y costear todos los gastos, necesitan de la solidaridad que caracteriza a San Martín de los Andes y su gente. Desde Lazos Centro de Arte y Salud están realizando una rifa para recaudar los fondos que le permitan a estos papás poder viajar y no tener que preocuparse por los gastos, “ya tenemos más de 30 premios para la rifa y me llegaron mails como con 30 premios más”, contó Lucía y aseguró que “va a ser una rifa muy amorosa, llena de amor y buena onda para que Agus tenga su perfecta recuperación, su perfecta escucha”.

Foto Leonardo Casanova – RSM

Foto Leonardo Casanova – RSM

Foto Leonardo Casanova – RSM

Desde que se conoció el caso fue mucha la gente que se sumó y colaboró de la manera que pudo. “Cuando por redes empezamos a pedir ayuda con los premios no tardaron en llegar las respuestas”, dijo Lucía y añadió que “de más está decir la emoción que vamos viviendo cada día, desde la emoción negativa cuando nos enteramos de que no fue, que no pudo ser en ese momento, hasta la inmensa emoción cuando el doctor Murcia nos dijo que sus oídos estaban perfectos para poner implantes. Y así, junto con los papas, vamos viviendo y transitando este momento”, remarcó.

Las rifas tienen un valor de 500 pesos y se pueden comprar en Lazos (Villa Vega San Martín) Güemes 466, a la vuelta del colegio fasta o en Weber y Drury, RSM Radio FM 98.5 de lunes a viernes de 9 a 12 horas. En el Facebook de Lazos van a ir contando y compartiendo el paso a paso de cuando viajen y le realicen la intervención a la pequeña.