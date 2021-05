En una nueva reunión del COEM local, el intendente reiteró la necesidad de “encontrar el equilibrio” entre todas las partes para aplicar medidas

En la mañana de este miércoles 12 de mayo, el Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM) mantuvo un nuevo encuentro en instalaciones de Prefectura Naval Argentina, que fue encabezada por el Intendente Carlos Saloniti y los referentes de Zona Sanitaria IV, Néstor Sáenz y Juan Cabrera. Participaron de la misma los representantes de los distintos bloques del Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, Policía Provincial, Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Fiscalía y del Ejecutivo, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno.

No hubo nuevos anuncios de medidas restrictivas para la localidad pese a contar con las camas de Unidad de Terapia Intensiva al borde del colapso. En el parte emitido por Zona Sanitaria IV aún no se informa el porcentaje de camas ocupadas. Sin embargo, sí se menciona que en la actualidad son 12 las camas de Terapia Intensiva ocupadas en la ciudad (7 en la Clínica Chapelco, 5 en el Hospital Dr. Ramón Carrillo), mientras que son 19 los pacientes internado con un diagnóstico moderado de coronavirus. Sí vale aclarar que los casos activos, gracias a la recuperación de algunos pacientes, disminuyó desde el último parte. En total son 286.

Mientras se conoció en los últimos días la postura de la Cámara de Comercio y de los Padres Organizados sobre la chance de la aplicación de medidas restrictivas a la circulación y al dictado de clases presenciales, el intendente de nuestra ciudad, Carlos Saloniti, reiteró la necesidad de “encontrar el equilibrio” entre todas las partes en esta situación, y por ello comprometió al Deliberante a mantener, en el lapso de esta semana, los encuentros necesarios con los distintos actores de la sociedad, para alcanzar los consensos en las medidas a implementar.

Al momento, las reuniones sociales se encuentran habilitadas para un máximo de 10 personas, recomendándose mantenerlas al aire libre o, de ser en espacios cerrados, respetando todas las previsiones necesarias.

Se solicita a los vecinos y vecinas el mayor compromiso posible en este punto, evaluando antes de cada reunión si es posible evitarla, considerando el contexto sanitario actual.

Foto: Leo Casanova – RSM

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

El crecimiento de casos se está dando a nivel Provincial, evidenciándose en las estadísticas diarias. La edad de los pacientes internados, según lo señalado por Salud, es cada vez menor.

Los mayor cantidad de contagios continúa dándose en el marco de reuniones sociales en las que no se cumplen las medidas sanitarias (distanciamiento, lavado de manos, uso de barbijo, no compartir bebidas, etc); así como en aquellos casos de personas que evidencian síntomas y no consultan a tiempo.

Es de suma importancia, recalcaron, aislarse ante la aparición de síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, vómitos o diarrea, pérdida de gusto u olfato, y realizar la consulta telefónica al Hospital o Centro de Salud más cercano DESDE EL AISLAMIENTO.