Mercedes Caletti: «Tener un fin de semana extra largo, en mayo, es una inyección muy importante económicamente»

Por el aumento de casos de Covid en el país, principalmente en las grandes urbes, el gobierno nacional decidió eliminar el feriado puente establecido para el próximo lunes 24 de mayo, que se sumaba al día de la Revolución, martes 25 de mayo. Según dijeron fuentes oficiales, la decisión fue tomada desde el ministerio de Salud para desalentar la circulación que provoca el turismo y así limitar la propagación del coronavirus por el país.

Foto: RSM

En diálogo con RSM Radio, Mercedes Caletti, miembro de la Asociación de Agentes de Viaje, expresó que “recién se supo anoche la noticia y todavía no puedo decir como impactará en las reservas de servicios, eso lo vamos a poder ver en los próximos días”, explicó y añadió que “lo que sí puedo decir, por gente allegada de hoteles y alojamientos, es que hay un nivel de reserva bastante alto para ese fin de semana considerando que estamos en mayo. Hay mucha gente reprogramada de los feriados del año pasado”.

El último mes de noviembre, el presidente Alberto Fernández había decretado “días feriados con fines turísticos”, en el Decreto 947/2020. Se trataba de una estrategia destinada a promover la actividad turística. “Que dichos días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo”, habían ajusticiado en el texto del documento oficial.

Con esta cancelación esperan desincentivar a la circulación masiva de personas por el país para disminuir los contagios de Coronavirus. En este sentido, Mercedes dijo que “en mi opinión, si bien va a haber algunas bajas en las reservas, creo que gente va a venir y muchos van a decidir viajar igual porque también hay una realidad y es que hoy mucha gente está haciendo home office entonces no les modifica en mucho el feriado en general”, aseguró.

Foto archivo – RSM

Lo cierto es que el principal afluente de turistas llega a la región desde las grandes ciudades como Buenos Aires o Córdoba y la suspensión del feriado puente puede llegar a disminuir el flujo de personas que llegue a la región. Sin embargo, Caletti sostuvo que “no hay restricciones para viajar, es por eso que yo creo que más allá de que pueda haber alguna baja en las reservas, no va a impactar tan fuertemente como impactaría en otro momento” y advirtió que de todas maneras “tampoco sabemos que va a pasar con el DNU que vence en mayo, si va a haber nuevas restricciones o si se va a volver para atrás. Es un tema que hay que estar atentos y evaluar también que va a pasar después de ese día”.

Tras una semana santa compleja, atravesada por los cortes de ruta que realizaron los trabajadores autoconvocados de salud, “para San Martín tener un fin de semana extra largo, en mayo, es una inyección muy importante económicamente porque sabemos que es un mes naturalmente de temporada baja y este año lo estamos sintiendo aún más a raíz de los cortes de ruta y del principio de la segunda ola de la pandemia” debido a la cual, “se cancelaron muchísimas reservas”.

Foto archivo – RSM

Para Mercedes, “lo que el gobierno quiso es desalentar la salida de gente masivamente a los centros, sobre todo cercanos a Buenos Aires, pero creo que el que tiene los pasajes comprados y todo listo va a viajar igual porque tampoco tenés tanta flexibilidad para volver a reprogramar”. Con relación a esto, explicó que “las aerolíneas por protocolo Covid tienen una reprogramación sin costo, pero el que ya reprogramo para venir ahora, si tiene que volver a hacerlo, va a tener que abonar la diferencia de la tarifa respecto a su compra original”.

San Martín de los Andes fue una de las ciudades más visitadas durante el verano e incluso muchos de los turistas que llegan a la localidad, lo hacen desde el Alto Valle y la capital neuquina “y esa gente tal vez se va a mover igual”, afirmó Mercedes aunque no minimizó la situación y precisó que la cancelación del feriado puente “va a influir y eso no es un paisaje alentador de ninguna manera para el turismo que viene apaleado desde hace 14 meses y que está atravesando la peor crisis de la historia para el turismo”.

Foto archivo: Leo Casanova – RSM

Caletti contó que durante la temporada de verano “pudimos empezar a ver un poco el horizonte, pero ahora es como que volvimos a foja cero. Si bien estamos abiertos, con todos los servicios funcionando y sin nuevas restricciones que eso vale muchísimo para lo que hoy está sucediendo a nivel país, los turistas que nosotros recibimos principalmente vienen de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal y aunque no hay restricciones para salir son ellos mismos los que se están imponiendo el no hacerlo y eso no nos estaría ayudando demasiado”, y concluyó aseverando que “desalentamos el feriado para que la gente no se mueva, pero el sector turístico en el país lo está pasando muy mal, los números estadísticos son tremendos”.