Nani Del Río: «La suspensión debe ser por 15 días y posterior evaluación teniendo en cuenta los parámetros sanitarios»

El gobernador de la provincia junto a los ministros realizó este viernes una conferencia de prensa para informar a la comunidad acerca de las restricciones que regirán desde este sábado a las 00 horas y por una semana. Entre las principales medidas se suspendieron las clases presenciales para la próxima semana, manteniéndose guardias mínimas de docentes y auxiliares de servicio para mantener el vínculo pedagógico y asegurar las condiciones sanitarias para el regreso sin demoras a las aulas.

Foto Archivo

En diálogo con RSM, Maximiliano “Nani” Del Río, vocal por la Comunidad del Consejo Provincial de Educación, manifestó que “nosotros desde ATEN y el cuerpo colegiado le mandamos al gobernador un documento firmado por todos los vocales, los ejecutivos y los gremiales, en el que le decimos que la suspensión debe ser por 15 días y posterior evaluación teniendo en cuenta los parámetros sanitarios que son: La “razón”, la “incidencia” y la disposición de camas de Terapia Intensiva. Además, nos basamos en un documento que salió en el Conicet donde explican la incidencia de la presencialidad en el aumento de casos”.

Con relación a la decisión tomada por el gobernador y los ministros de suspender la presencialidad por una semana detallaron que “la lógica del gobierno se puede entender porque seguramente durante esta semana estén esperando que se apruebe la ley que propuso Alberto Fernández para que no salga por decreto el cierre y salga por ley” y afirmó que “van a estar una semana, van a evaluar y van a volver a cerrar porque no van a bajar el índice. Lo que no compartimos es que las restricciones tenían que ser mayores para la circulación. Es decir, para todos los rubros”.

Desde Aten entienden que la medida de cerrar por 15 días, como propusieron al gobierno provincial, debería venir acompañada por restricciones en los demás rubros: Culturales, deportivos, religiosos y comerciales. Según expresó Nani, suspender la presencialidad disminuye los contagios “porque baja el traslado de los chicos y disminuye las aglomeraciones que se dan afuera de las escuelas. Pero si uno se da una vuelta por cualquier primario se da cuenta de que los protocolos se cumplen a raja tabla”.

Entre algunas otras cuestiones por las que desde Aten pidió la suspensión de la presencialidad, por al menos dos semanas, tiene que ver con la cantidad de trabajadores docentes y no docentes de los establecimientos educativos que fueron vacunados hasta el momento. En este sentido, la ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, aseguró el 12 de mayo que la provincia logró inmunizar con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus al 35,8% de los docentes que se anotaron en el registro nacional. Por lo que aún restaría inocular al 64,2% de los trabajadores de educación.

Las medidas adoptadas a partir del 15 de mayo y hasta el 21 de mayo de 2021 inclusive, en toda la Provincia del Neuquén serán:

Continúan SUSPENDIDAS, según Resolución MJG 11/21:

Las REUNIONES SOCIALES en DOMICILIOS PARTICULARES, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados. Los CASINOS, SALAS DE JUEGO y DISCOTECAS.

Además

Se suspenden las REUNIONES SOCIALES en espacios públicos al AIRE DE LIBRE de más de CINCO (5) personas. AUMENTA de $20 mil a $25 mil LA MULTA para aquellos que incumplan con la obligación del uso de protectores faciales de distinto tipo. Se determinarán también fuertes MULTAS para los propietarios de inmuebles donde se desarrollen reuniones sociales no autorizadas, además de las sanciones penales que les correspondan. Los LOCALES COMERCIALES podrán funcionar entre las 06:00 y las 21:00 horas, y de acuerdo a protocolos aprobados, y con aforo reducido al 30%, sin excepciones. Las farmacias y estaciones de servicio podrán funcionar durante las 24 horas. Los LOCALES GASTRONÓMICOS podrán atender clientes en salón entre las 06:00 y las 23:00 horas (con una hora adicional para clientes, empleados y propietarios para transitar y llegar hasta sus domicilios), y de acuerdo a protocolos aprobados, y con aforo reducido al 30%. Estos locales podrán realizar las modalidades de “reparto a domicilio” y “retiro en puerta” de cercanía hasta las 00:00 horas. La CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA se suspende entre las 22:00 y las 6:00 horas del día siguiente, excepto para los fines gastronomicos autorizados. LAS ESCUELAS SE MANTIENEN ABIERTAS, pero se suspende transitoriamente el dictado de CLASES PRESENCIALES en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial:

a) EXCEPTO la escolaridad de estudiantes de la MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL, que seguirá en la presencialidad en acuerdo con sus familias y, arbitrando los medios para cumplir con los apoyos y el acompañamiento educativo de los y las estudiantes con discapacidad.

b) EXCEPTO LAS ESCUELAS RURALES, que terminarán su ciclo escolar presencial programado.

c) SE GARANTIZA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS en todos los niveles y modalidades con las diversas propuestas y recursos pedagógicos avalados en la normativa vigente.

d) LAS ESCUELAS SEGUIRÁN ABIERTAS CON GUARDIAS DOCENTES Y DE AUXILIARES DE SERVICIOS a fin de garantizar el mantenimiento, el vínculo con los estudiantes que se encuentren en situaciones especiales, distribución de recursos didácticos, refrigerios y módulos alimentarios en poblaciones de alta vulnerabilidad. La ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL, con excepción del sector Salud, Policía y otras áreas críticas y esenciales, trabajará EXCLUSIVAMENTE EN FORMA REMOTA, quedando sólo guardias mínimas. Se suspenden las ACTIVIDADES Y ACTOS OFICIALES PROVINCIALES Y MUNICIPALES. En el SECTOR HIDROCARBURÍFERO, en acuerdo entre las empresas operadoras y los gremios del sector, y en los casos que las condiciones operativas lo permitan, el personal volverá progresiva y temporariamente a esquemas de rotación más prolongados, lo cual colabora a reducir la movilidad y circulación diaria de personal entre

los yacimientos y los nucleos urbanos, disminuyendo el riesgo de transmisibilidad del COVID-19. Se suspenden todas las COMPETENCIAS DEPORTIVAS a nivel provincial y municipal, sea en espacios cerrados o al aire libre. Los GIMNASIOS, NATATORIOS y CLUBES DEPORTIVOS podrán seguir funcionando con aforo reducido del 30%, y hasta las 21:00 horas. Está prohibida la aglomeración de personas antes, durante y después de la realización de actividades deportivas en estos tres ámbitos. Las SALAS TEATRALES podrán seguir funcionando con aforo reducido al 30%, y hasta las 21:00 horas. Está prohibida la aglomeración de personas antes, durante y después de la realización de actividades en esos ámbitos. Se suspende la realización de ACTIVIDADES RELIGIOSAS EN ESPACIOS

CERRADOS, en iglesias, templos y otros lugares de culto. SÓLO PODRÁN REALIZARSE AL AIRE LIBRE, y sin aglomeración de personas antes, durante y después de la realización de actividades religiosas en estos ámbitos, y hasta las 21:00 horas.