Desde la Asociación Hotelera indicaron que es necesario reforzar los controles de aplicación de protocolos

La Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes emitieron un comunicado en el que su presidente, Agustín Roca, indicó que “para lograr mantener la salud y el trabajo, es necesario reforzar los controles sobre la aplicación de protocolos en las actividades que no están bien reguladas, en vez de restringir aquellas que sí cumplen con las normativas”.

«Un cierre total sería terrible para toda la economía, y más en estos momentos donde el dinero hay que invertirlo en puestos y recursos para sectores prioritarios como Salud”, afirmó, y se refirió a la falta de previsión y de vacunas: “Es inentendible que sigamos repitiendo lo mismo luego de un año de pandemia”.

Roca remarcó que “debemos seguir apostando a la vacunación, la educación y los cuidados, ya que es la única manera de mantener la salud y las fuentes de trabajo”, y destacó que “hicimos todo lo que pedían las normativas: el turismo no es el responsable del rebrote y es necesario que se hagan los controles y que se apliquen las sanciones a quienes correspondan”.

“Apostamos al 2021 respetando los protocolos y queda a las claras que ni el turismo ni la gastronomía han sido los focos de contagio”, agregó el presidente de la AHGSMA, quien afirmó que “la actividad comercial y turística, por más mínima que sea, permite seguir manteniendo los puestos de trabajo y pagar las deudas: otro cierre masivo sería irreversible”.

“No entendemos por qué se pone el foco sobre nosotros cuando hay otras actividades que no son controladas. Si hay gente que no cumple, hay que aplicarles las multas y no perjudicar a todos”, concluyó Roca.