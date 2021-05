Marco Campos: «Desde un comienzo advertimos que no estábamos preparados para enfrentar la segunda ola»

EL gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, acompañado por sus ministros informó el viernes por la tarde que a partir del sábado habrá nuevas restricciones. Llegando al final de la conferencia de prensa habló por primera vez del conflicto con los trabajadores de Salud autoconvocados y sus dichos no fueron bien recibidos por el personal de la primera línea de atención de la pandemia.

Casi de inmediato, los trabajadores autoconvocados, emitieron un comunicando cuestionando los anuncios del gobernador. “En lugar de anunciar medidas para dar respuesta a las familias que esperan una cama en terapia intensiva, se dedicó a hablar de los autoconvocados y de sus internas electorales” manifestaron. En diálogo con RSM, Marco Campos, vocero del Hospital Castro Rendón aseguró que “vimos durante la conferencia, lo mismo que pasó durante nuestro reclamo, la soberbia del gobierno no haciéndose responsable de la situación en la que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Desde un comienzo advertimos que los hospitales, los centros de salud y los trabajadores no estábamos preparados para enfrentar la segunda ola y la situación lo está confirmando” recalcó.

Luego de más de dos meses de conflicto entre los trabajadores de salud autoconvocado y el gobierno provincial, el gobernador se expresó por primera vez al respecto y dijo “un silencio vale más que mil palabras y durante todos esos días me dediqué a buscar una solución a los reclamos justos de los trabajadores”. Con relación a las declaraciones de Gutiérrez, expresaron en el comunicado que “es una vergüenza que en lugar de anunciar medidas para dar respuesta a las familias que esperan una cama en terapia intensiva para su familiar con Covid, haya dedicado más tiempo a hablar de los autoconvocados y de sus internas electorales”.

En este sentido, Campos aseguró que “sesenta días sin decir una palabra y teniendo todos los trabajadores de la salud de los hospitales con medidas de fuerza, corte de ruta, la población en la calle junto a nosotros es como mínimo irresponsable por no decir peligroso. Veníamos avisando y diciéndole en qué condiciones estaban los hospitales qué condiciones todo el personal” y añadió que “no le preocupa ni un poco la gente, no le preocupa lo que pueda llegar a suceder con la pandemia. El sistema de salud está vaciado, golpeado, sin invertir un peso y eso no solo irrespetuoso, es peligrosísimo y la consecuencia es un sistema de salud colapsado con trabajadores y trabajadoras de la salud teniendo que imponer un criterio; porque no es el gobernador el que decide quién va a recibir tratamiento y quién no, somos nosotros y por eso es perverso”, aseveró.

Foto Archivo – Leonardo Casanova – RSM

Frente al colapso del sistema de salud pública y la presión de diferentes sectores finalmente se anunciaron algunas restricciones por una semana, acompañadas de aumentos en las multas para aquellos que las incumplan y hasta sanciones penales. “Pero ni un peso más de inversión en salud, ni medidas de fondo para cuidar a la primera línea y hacer frente a la segunda ola de contagios” esgrimieron en el escrito enviado minutos después de finalizados los anuncios. Además, aseguraron que “el Gobierno provincial es el único responsable de haber llegado a esta segunda ola de contagios con el sistema de salud vaciado y colapsado”.

Una de las principales razones que motivaron los anuncios fue el incremento en la curva de contagios, seguido de la gran cantidad de pacientes que se encuentran a la espera de una cama. En referencia a este tema, confirmaron que “en las últimas semanas renunciaron ocho terapistas y la falta de camas para las más de 50 personas con Covid que esperan poder ser internadas en las guardias, consultorios y pasillos de los hospitales, es por la falta de profesionales” y arremetieron: “No queremos más renuncias de nuestros compañeros, la que tiene que renunciar es la ministra Andrea Peve”.

Foto Archivo – Leonardo Casanova – RSM

Por otro lado, enfatizaron su descontento con Omar Gutiérrez, y sus dichos en lo que se refiere a los autoconvocados al referirse a la manera en la que eligieron visibilizar su lucha. El gobernando había enunciado: “Dentro de la democracia todo, fuera de la democracia nada” según los trabajadores de salud “para justificar el ataque a la primera línea” y añadieron que “luchar es un derecho y hoy las enfermeras, profesionales, técnicos y administrativos están atendiendo a la población en medio de esta situación alarmante, con sumarios, amenazas de despidos, causas penales y descuentos de hasta el 70 por ciento de sus salarios por ejercer su derecho a huelga”.

Finalmente, los autoconvocados subrayaron que “necesitamos hospitales en condiciones óptimas para la comunidad Por esto exigimos partidas extraordinarias de presupuesto para infraestructura, aparatología y el recurso humano necesario” y exigieron: “La anulación de todos los sumarios y causas penales y la restitución de los días de paro descontados como medidas inmediatas y urgentes para cuidar a la primera línea. La gran mayoría de los y las enfermeras de áreas críticas son personal eventual sin estabilidad laboral. No se puede estar en la primera línea con condiciones laborales precarias con la incertidumbre de perder el trabajo. Exigimos el pase a planta permanente de todo el personal contratado”.

Foto Archivo – Leonardo Casanova – RSM

Comunicado completo de los trabajadores autoconvocados de salud:

Colapso del sistema de salud: la primera línea se cuida, no se ataca

_Lxs trabajadorxs autoconvocadxs cuestionaron los anuncios del gobernador. “En lugar de anunciar medidas para dar respuesta a las familias que esperan una cama en terapia intensiva, se dedicó a hablar de los autoconvocados y de sus internas electorales.

Los trabajadores y trabajadoras de salud venimos denunciando desde hace años el vaciamiento de los hospitales y centros de salud. Desde que comenzó la pandemia en el 2020 denunciamos que el Gobierno del MPN endeudó la provincia y no destinó el presupuesto necesario para dar respuesta a las falencias históricas de infraestructura, aparatología y el personal para garantizar la atención de calidad y universal a la población.

Hoy ante el colapso del sistema de salud pública en la conferencia de prensa se limitaron a anunciar algunas restricciones menores por una semana, más multas y sanciones penales pero ni un peso más de inversión en salud ni medidas de fondo para cuidar a la primera línea y hacer frente a la segunda ola de contagios.

Es una vergüenza que en lugar de anunciar medidas para dar respuesta a las familias que esperan una cama en terapia intensiva para su familiar con Covid, haya dedicado más tiempo a hablar de los autoconvocados y de sus internas electorales.

El Gobierno provincial es el único responsable de haber llegado a esta segunda ola de contagios con el sistema de salud vaciado y colapsado. En las últimas semanas renunciaron ocho terapistas y la falta de camas para las más de 50 personas con Covid que esperan poder ser internadas en las guardias, consultorios y pasillos de los hospitales, es por la falta de profesionales. No queremos más renuncias de nuestrxs compañerx, la que tiene que renunciar es la ministra Andrea Peve.

Omar Gutiérrez, al hablar del conflicto de lxs autoconvocadxs dijo: “Dentro de la democracia todo, fuera de la democracia nada” para justificar el ataque a la primera línea. Luchar es un derecho y hoy las enfermeras, profesionales, técnicos y administrativos están atendiendo a la población en medio de esta situación alarmante, con sumarios, amenazas de despidos, causas penales y descuentos de hasta el 70 por ciento de sus salarios por ejercer su derecho a huelga.

Necesitamos hospitales en condiciones óptimas para la comunidad Por esto exigimos partidas extraordinarias de presupuesto para infraestructura, aparatología y recurso humano.

Como medida urgente para cuidar a la primera línea, exigimos la anulación de todos los sumarios y causas penales y la restitución de los días de paro descontados.

La gran mayoría de los y las enfermeras de áreas críticas son personal eventual sin estabilidad laboral. No se puede estar en la primera línea con condiciones laborales precarias con la incertidumbre de perder el trabajo. Exigimos el pase a planta permanente de todo el personal contratado.

¡La salud es del pueblo y la defendemos entre todxs. Aumento de presupuesto Ya!