«El Ejecutivo nos envió una propuesta de elevar el boleto a $75, realmente nos parece un tarifazo para los usuarios», manifestó la concejal Mercedes Tulián

La semana pasada se conoció que el Ejecutivo local, además de enviar las bases del nuevo pliego de concesión para el servicio de transporte urbano de pasajeros, mediante una nota solicitaron a los concejales del Deliberante local que evalúen la posibilidad de aumentar el boleto a $75. La idea es poder tener una herramienta de negociación con la empresa con el fin de extender por un año más el servicio hasta tanto contratar otra firma.

En ese sentido la concejal de Juntos por el Cambio, Mercedes Tulián habló con RSM Radio y dio detalles sobre la reunión que mantuvieron los ediles con el intendente, Carlos Saloniti, luego de finalizada la sesión N°7 en el recinto. «El Ejecutivo tiene en cuenta toda la situación de la empresa, el pedido de aumento del boleto a $120 por parte de la firma tiene que ver con un montón de factores y necesidades que no son de ahora, sino que datan de mucho tiempo atrás. Es por ello que el Ejecutivo nos envía una propuesta de elevar el boleto, que actualmente es de $43,90 a $75 que es casi un aumento del 78%. Cuando tomamos conocimiento de esto los distintos bloques del Concejo comenzamos a analizar dicha posibilidad».

La concejal explicó que en la reunión mantenida con Saloniti se les consultó sobre la mirada que tenían sobre este salto del precio del boleto. «Nosotros como bloque nos parece tremendo, es realmente un tarifazo para el bolsillo de los usuarios. Entendemos que es importante que la empresa pueda continuar, porque se termina el contrato de concesión en junio y de no seguir nos quedaríamos sin el servicio, en medio de una pandemia generando un conflicto más. Por eso tenemos que ver todo y analizar que en ese «todo» el usuario siempre termina siendo uno de los más perjudicados, sin dejar de lado la necesidad de la empresa. Necesitamos que la empresa continúe como para tener tiempo para este llamado a licitación», sostuvo la edil.

Conociendo que un aumento de esa magnitud en un solo tramo, es decir, llevar el costo del boleto a $75, sería desproporcionado y un duro golpe para el bolsillo de los usuarios. Tulián manifestó que «desde nuestro bloque proponemos realizar un aumento escalonado. Poder tener en cuenta cuánto va a aumentar de acá a dos meses y así sucesivamente. Entendiendo que hay una inflación a la que nadie escapa, lo mismo que el aumento del combustible que alcanza a todos. Por eso la propuesta desde Juntos por el Cambio es poder llegar a $75 de manera escalonada».

El contrato de concesión con Expreso Los Andes finaliza en junio y ya avisó que no continuará. Dependerá de las herramientas, en materia económica, que tenga el intendente para negociar con los dueños de la empresa esta semana en la ciudad de Neuquén. No será fácil, teniendo en cuenta que durante años la falta de cumplimiento de las bases del pliego fue tanto desde la empresa, como así también desde el Ejecutivo de turno, siendo importante también que solicitaron desde Expreso Los Andes que el boleto a esta altura debería costar $120.

«El intendente viaja esta semana a Neuquén para tratar con la empresa. Esta propuesta nuestra apunta justamente a la posibilidad de una negociación con la empresa, más allá de las cuestiones jurídicas que pueden estar en el medio, si cumplió o no con el pliego. Es posible que a la empresa no le cierre la propuesta, diga que no y esto es un riesgo enorme para todo San Martín de los Andes, no solo para los trabajadores como para los usuarios del transporte público», aclaró la concejal dejando en claro que será una dura negociación la que deba enfrentar el intendente con los dueños de la empresa.

Vale mencionar que una de las cláusulas del pliego actual es que el Ejecutivo puede decidir extender por un año más hasta tanto se llame a una nueva licitación. Sin embargo, en vistas de la falta de cumplimiento del pliego que la empresa siente que desde el Estado no se cumplió, presentó un documento con una serie de explicaciones desde el punto de vista jurídico, donde da pie a que en estas condiciones no continuaría prestando el servicio.

Tulián explicó también que «desde el bloque del oficialismo están de acuerdo con la propuesta de aumento que envió el Ejecutivo. Desde el Frente de Todos no estaban de acuerdo con el aumento escalonado, sí que había que ajustarlo de acuerdo a determinados factores, como el IPC o el aumento del combustible, que llegaba a un precio cercano a $55 o $56, pero que también creían conveniente aumentar en el mismo porcentaje el precio del boleto a jubilados y estudiantes. Claramente esto tenemos que discutirlo dentro del bloque, porque nuestra propuesta estaba claramente sujeta a la tarifa de $43,90».

La edil para finalizar sostuvo que «el aumento escalonado no termina en el 30 de junio, sino que será de a dos meses hasta llegar a septiembre con el precio a $75. Nuestra propuesta es darle una herramienta al intendente para negociar con la empresa esta semana. Sinceramente no creemos para nada conveniente un aumento del 78% a partir del junio porque nos parece una barbaridad».

Según lo explicado por Tulián, esta semana el intendente viajará a Neuquén para negociar la continuidad de Expreso Los Andes y sentarse en diferentes reuniones con otras empresas para conocer cuáles estarían interesadas en prestar el servicio en nuestra localidad.