Santiago Fernández: «Entendemos que hay que actualizar la tarifa a $55, pero debe ir de la mano con la restitución de las frecuencias»

Tras conocerse la postura del bloque de Juntos por el Cambio sobre la actualización tarifaria del boleto del transporte urbano de pasajeros, en la que explicaron que proponen un aumento escalonado, el concejal del Frente de Todos, Santiago Fernández, dio la visión del bloque que integra sobre el tema. «Las propuestas son variadas, la empresa presentó unos números muy superiores a los $75 que solicitó el Ejecutivo municipal a través del expediente. Es una actualización tarifaria, porque si bien es cierto que finalmente resulta un incremento, en la relación que nosotros venimos en el tiempo y con la inflación que se viene dando, no representa un aumento sino una actualización de la tarifa», comenzó diciendo en los micrófonos de RSM Radio.

El edil explicó las diferentes posturas de los distintos bloques de llevar el boleto a la propuesta presentada por el Ejecutivo municipal, dando un detalle pormenorizado sobre números y cuentas que figuran en el expediente a tratar.

«Lo que nosotros como bloque planteamos, haciendo los cálculos correspondientes, es que hoy en día porque la empresa decidió restringir la circulación de frecuencias y recorridos unilateralmente, incumpliendo el contrato, la empresa transporta un millón y medio de pasajeros anualizados. El histórico que se daba todos los años, cuando la empresa tenía todos los recorridos, que están exigidos por ordenanza y que incumple la empresa, ésta transportaba 3 millones y medio de pasajeros anualmente. La ecuación económica que la empresa presenta son 210 millones de pesos anuales; si se hace el cálculo restándole todos los subsidios nacionales, provinciales y municipales, hay unos 138 millones de pesos anuales que deben ser cubiertos por boleto, osea por los vecinos. Claramente si tomamos los pasajeros actuales que la empresa traslada, obviamente el boleto se va a arriba de los $100», sostuvo Fernández, dando un manto de realidad respecto a la situación del boleto actual.

Fernández explicó que se mantienen trabajando para lograr un equilibrio y para intentar que el costo no lo termine siempre absorbiendo el usuario. «Nosotros lo que planteamos al resto de los bloques, al Ejecutivo y a la empresa que no ha querido venir a dialogar al Concejo Deliberante, es que la empresa debe restituir las frecuencias, que el cálculo que nosotros debemos hacer es sobre 3 millones y medio de pasajeros y no sobre un millón cuatrocientos mil. De eso modo, restituyendo las frecuencias y los recorridos y no dejara a los vecinos en las paradas de los colectivos como pasa cada día, porque lo vemos y sabemos que esto ocurre, los vecinos usarían el transporte urbano. Por eso el planteo es que haciendo el cálculo de los 3 millones y medio de pasajeros y lo prorrateamos por esos 138 millones de pesos anuales que hay que cubrir por tarifa para cerrar la ecuación económica, el incremento de la tarifa llegaría a $55, que sería el punto de equilibrio», analizó el concejal.

En ese sentido también manifestó que desde ese punto se podría discutir la actualización eventual, corrigiendo los números, en el caso de que la empresa cumpla con la restitución de las frecuencias y los recorridos que están establecidos por ordenanza del 5 de diciembre de 2019, que actualmente Expreso Los Andes no cumple.

La postura del bloque del Frente de Todos, el cual integra el concejal Fernández, luego de analizar objetivamente los números, determina que sí debe haber una actualización de la tarifa hasta $55. «Cualquier discusión que implique una segmentación en el proceso de manera gradual en cuanto a las actualizaciones, tiene que estar estrictamente atado al cumplimiento de las ordenanzas vigentes. No puede ser que los vecinos paguen un incremento tarifario, pero no se les restituyan los servicios que la empresa por cuenta propia dejó de cumplir», explicó Fernández.

Sobre la chance de que la ciudad llegue a quedarse sin el servicio esencial, el concejal indicó que «Expreso Los Andes presentó una nota muy extensa con un montón de información, documentación y una conclusión explicando que no continuarían más allá del 30 de junio. Aquí también estaría incumpliendo uno de los artículos del pliego que establece claramente que una vez vencido el plazo (el 30 de junio), a solo requerimiento del poder concedente debe continuar por hasta un año más en las mismas condiciones. La empresa dice que no lo va a hacer porque hay un evidente incumplimiento del contrato. Ese «evidente incumplimiento del contrato», es una discusión aún no saldada que deberá determinar la Justicia. Hasta que esos procesos no culminen, no hay argumento posible respecto del eventual incumplimiento, acá es la empresa que evidentemente está incumpliendo el contrato al retirar unilateralmente los recorridos y las frecuencias. Por eso hasta tanto la Justicia no se expida en todos estos sentidos, la empresa debe continuar prestando el servicio, porque el contrato está vigente y a solo requerimiento del poder concedente, el 30 de junio la empresa debe continuar. Y si no lo hace la empresa, la municipalidad por sí misma lo deberá hacer con los vehículos de la empresa, porque eso también está en el contrato de concesión. Pero no hay que llegar a esa situación, es por ello que invitamos a dialogar a la empresa».

Para finalizar Fernández explicó que «entendemos que hay que actualizar la tarifa, porque es mucho peor que los vecinos se queden sin colectivos, pero tiene que ir de la mano con la restitución de las frecuencias. Igual hay que renovar el contrato, hay que licitar el nuevo servicio, tiene que venir una nueva empresa y esa nueva empresa tiene que funcionar con números que le den sentido a la inversión».