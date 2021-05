El diputado Guillermo Carnaghi apoyó la postergación de las elecciones a causa de la pandemia

El diputado nacional neuquino por el Frente de Todos, Guillermo Carnaghi, se refirió a los proyectos de ley que se están tratando en sesión especial en el Congreso de la Nación. «El tema principal de la sesión es en mi opinión la modificación de las fechas para la realización de las PASO y las elecciones generales de este año», señaló el legislador. «Hay acuerdo para postergar las primarias hasta el 2 de septiembre y las generales para el segundo domingo de noviembre, esto va a permitir avanzar en el plan de vacunación y, previsiblemente, llegar en mejores condiciones sanitarias al momento de las elecciones», indicó.

Otro proyecto en tratamiento, también vinculado al ordenamiento electoral, es el que deja sin efecto la caducidad de partidos políticos por no haber renovado autoridades con motivo de la pandemia o por no cumplir con la afiliación mínima prevista por la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Al respecto, Carnaghi planteó que «es una medida razonable que posterga una serie de exigencias que los partidos políticos no pueden cumplir sin poner en riesgo de contagio a sus militantes y a la población en general; el proyecto viene con media sanción del Senado, tuvo acuerdo en comisiones, y creo que se va a aprobar sin mayores consideraciones.»

Adicionalmente, está en consideración el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que fue presentado con firmas de diputados y diputadas de distintos bloques, y que establece una serie de beneficios para los cuerpos de bomberos, entre los que se cuentan la gratuidad de los servicios públicos, la devolución del IVA que las instituciones abonen en contrataciones de distinto tipo y un régimen especial de prestaciones para atender las contingencias que puedan sufrir los bomberos en la prestación de servicio.

Por último, el diputado neuquino destacó el tratamiento de la modificación del impuesto a las ganancias para las empresas: «Este proyecto continúa en el camino de dar mayor progresividad al sistema tributario argentino, una vez aprobado la mayoría de las empresas van a tener una alícuota menor de la actual, ya que van a pasar de pagar un 30% a pagar un 25%, otro grupo va a continuar pagando la misma proporción de sus ganancias y un grupo minoritario en el que están las empresas más grandes del país van a pasar a pagar un 35%, lo que implica una distribución más justa de las cargas impositivas y un apoyo para el desarrollo de las PyMEs.»