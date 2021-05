Los Guardaparques de todo el país continúan con reclamos salariales y medidas de fuerza

Desde hace varias semanas en todo el país los Guardaparques se mantienen en asamblea exigiendo mejoras laborales y recomposición salarial. Según explicaron al comienzo de los reclamos, en los últimos años el sueldo que perciben cada mes ha quedado muy por debajo de la canasta básica de alimentos. Es por este motivo, que los trabajadores de todas las áreas protegidas comenzaron a implementar diferentes acciones en conjunto para visibilizar la situación que atraviesan. Durante el mes de abril realizaron panfleteadas en las calles de las ciudades más grandes como Bariloche, San Martín de los Andes o Iguazú.

Foto de archivo – gentileza

En consonancia con esto, los Guardaparques del Parque Nacional Lanín informaron que este jueves a las 10 de la mañana realizaran una conferencia de prensa para contar cuáles son las medidas de fuerza que se están realizando actualmente. Asimismo, enviaron una solicitud a las autoridades del Parque para que se reformule el comunicado emitido esta semana, en el cual se informa la adhesión a las medidas provinciales. En el mismo, expresaron que los Guardaparques continuarían realizando sus tareas habituales, pero según detallaron en el acta, esto no es así y por ese motivo realizarán un encuentro con los medios locales para explicar su situación.

Actualmente, no están realizando sus tareas habituales de control y vigilancia, las cuales forman parte de sus actividades diarias. En este sentido, afirmaron que “al parecer a las autoridades no les importa la situación planteada por los Guardaparques. Por lo cual, se reivindica el estado de asamblea permanente, alerta y movilización con quite de colaboración y solo atendiendo emergencias”.

El reclamo conjunto de los Guardaparques de todo el país comenzó en marzo de este año y hasta el momento, no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades nacionales. Por este motivo, expresaron: “Exigimos una respuesta urgente y seria por parte de la Administración de Parques Nacionales en el marco del reclamo realizado, con plazo al 25/05/2021. Por otro lado, al Sr. Ministro de Ambiente Juan Cabandie, realice las gestiones correspondientes a fin de dar solución al petitorio”.

Foto archivo – gentileza

Por último, en otro de los párrafos del acta, subrayaron la importancia de realizar lo antes posible un plenario con Ate Nacional para delinear cuáles serán las próximas medidas a tomar y responsabilizaron a las autoridades de Parques Nacionales y al ministro Juan cabandie “por las consecuencias que pudieran ocasionar las medidas llevadas a cabo por el cuerpo de Guardaparques, medidas que se vienen llevando desde marzo pasado, sin tener respuesta favorable alguna”.