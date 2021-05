Desde la Escuela Especial Nº 8 remarcaron la necesidad de vacunar al personal de la institución

Los directivos de la Escuela Especial N.º 8 de San Martín de los Andes, preocupados por la situación que atraviesa la provincia y la localidad, emitieron un comunicado a través del cual explicaron la necesidad de su personal educativo de ser inoculados para poder trabajar de manera adecuada con los niños, niñas y jóvenes que asisten al establecimiento. Expresaron entre otras cuestiones que “muchos de los niños, niñas tienen contraindicado el uso de tapabocas, barbijos”.

Asimismo, manifestaron que “al inicio del periodo lectivo, el equipo de trabajo de la escuela Especial, construyó conjuntamente con Salud y Defensa Civil, el Protocolo Camino a la Presencialidad. En esa ocasión, hemos manifestado la necesidad de adquirir las vacunas contra el Covid para el personal, con la proyección de ser prioritario por la modalidad de trabajo escolar que desempeñamos con nuestros estudiantes”.

En este sentido, aseguraron que “el plan de vacunación para el personal de nuestra escuela” fue insuficiente por lo que se les dificulta el trabajo, teniendo en cuanta que “en nuestra escuela es de permanente contacto, porque los estudiantes se vinculan exclusivamente desde el lenguaje expresivo, corporal”.

Por todo esto, es que desde el establecimiento, están pidiendo celeridad en la inoculación del personal educativo. “Solicitamos la prioridad de que se efectivice la vacunación para el personal en este establecimiento educativo que se encuentra diariamente en el trabajo cuerpo a cuerpo con los estudiantes”. Y añadieron, “es de destacar, que es nuestra obligación, dentro del sistema educativo, recibir en las mejores condiciones a los niños, niñas, jóvenes que son población de riesgo y que hoy en contexto de pandemia, no se encuentren garantizadas las pautas mínimas de prevención desde salud para acompañarlos”.

Por otra parte, afirmaron que no están dadas las condiciones para la asistencia de los estudiantes que asisten al establecimiento. En este aspecto, enunciaron que “los estudiantes deben ser recibidos con las mejores condiciones, hoy desde nuestra escuela eso no es posible” y subrayaron que “la gran mayoría del personal no ha sido citado, vacunado”.

En cuanto al motivo por el que aún no han sido inoculados expresaron que “salud nos refiere que depende de Nación, Educación de Salud. En definitiva, quedamos una vez más en medio de las discusiones sin priorizar el criterio médico, ni garantizar los protocolos. Deseamos que Salud, Educación, desde la provincia y nación puedan gestionar lo que corresponda garantizando las medidas de seguridad y prevención del personal educativo de nuestra escuela”.