Coronavirus en Argentina: 24.801 contagios y se registraron 375 fallecimientos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que, en las últimas 24 horas, se registraron 375 muertes y 24.801 nuevos contagios de coronavirus.

Con estos datos, el total de infectados desde el inicio de la pandemia, asciende a 3.539.484 y las víctimas fatales son 74.063.

El miércoles 19 de mayo Argentina registró el pico de casos diarios desde que inició la pandemia con 39.652 contagios en un solo día.

A partir de esa fecha, aunque la cifra de casos fue en descenso, los números continuaron siendo altos.

El jueves 20 de mayo fueron 35.884; el viernes 21, 35.468 y, ayer, sábado 22, 32.171. La alta circulación del virus, sumada al pico de 745 fallecidos reportados en un solo día y la ocupación en las Unidades de Terapia Intensiva, que solo en el AMBA trepa el 77%, hizo que el Gobierno decidiera decretar 9 días de confinamiento estricto, hasta el domingo 30 de mayo inclusive.

“Les pido que se queden en casa todo lo posible, salir solo para lo indispensable, no participar de reuniones sociales y maximizar los cuidados cuando salgan de casa”, rogó el Presidente Alberto Fernández.

Según el Primer Mandatario hay tres problemas que se deben corregir. “En algunos lugares no se cumplieron las medidas que dispusimos; en otros se implementaron de manera tardía, cuando es decisivo anticiparse a la expansión de contagios; y algo fundamental, en muchos lugares los controles se relajaron o han sido muy débiles o simplemente no existieron. Hay ciudades y provincias que tienen su sistema de salud al límite y están al borde de no poder dar respuesta”, sostuvo.