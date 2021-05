Juan Cabrera: “Estamos en el límite de la capacidad para dar respuesta”

El doctor Juan Cabrera, referente de Zona Sanitaria IV, realizó un minucioso análisis de la complicada situación sanitaria que atraviesa la ciudad. Entrevistado en el programa especial Covid, de RSM Radio se refirió a la situación de internación, las nuevas cepas de la segunda ola, la capacidad de respuesta desde el sistema de salud y las gestiones para poder aumentar las camas a través del Centro Modular Sanitario.

Con respecto al momento que atraviesa la ciudad, Cabrera indicó que “estamos en una situación complicada, no solamente en San Martín de los Andes. A nivel provincial tenemos todas las camas previstas para terapia intensiva ocupadas y también hay pacientes en las guardias con respiradores. Estamos muy complicados, ya que no solo asistimos a las personas con Covid y debemos tener la capacidad de dar respuesta a todos”.

La situación sanitaria que atraviesa la ciudad no tiene una correlación directa con la cantidad de casos, ya que la alta ocupación de las terapias intensivas se da con una cantidad de casos mucho más baja que la que había en febrero. En este sentido, Cabrera explicó: “La característica de esta segunda ola está dada por variedades o por cepas diferentes a las que sucedieron en enero o febrero. Tenemos cepas de Manaos, británica y seguramente tenemos cepa andina. Son más agresivas para los ciudadanos con factores de riesgo y también para personas jóvenes, y eso nos está dando un porcentaje de internación muy alto, teniendo en cuenta la cantidad de casos que hay. Casi el 10% de los pacientes se internan porque requieren oxígeno, con alta o baja demanda”.

El alto nivel de internación afecta directamente la disponibilidad del personal de salud. Al respecto Juan Cabrera indicaba: “Alcanzar un límite en las internaciones, se ve reflejado no sólo en la cantidad de personas que podemos recibir, sino también en la calidad de la atención. Durante la pandemia, lamentablemente no se puede brindar la calidad que uno pretende, porque no están dadas las condiciones, sobre todo en recursos humanos».

En relación con las medidas restrictivas dispuestas por el gobierno nacional, el referente de Zona Sanitaria IV explicó por qué se definió un plazo de nueve días para este confinamiento. “Este lapso de tiempo está relacionado con la cantidad de días de aislamiento para los casos sospechosos o confirmados. En este sentido entendemos que con esto se va a disminuir el número de personas que necesita ser asistido. Por otro lado, tenemos que entender que la internación de una persona supera la cantidad de 10 días, alcanzando los 16 o 18. Por lo que, para mí lo ideal son 15 a 16 días de aislamiento para tener un impacto real en la capacidad de respuesta sanitaria. Necesitamos que las personas no contagien a más personas, que es lo que se busca con este aislamiento».

Con respecto a la ocupación actual, Cabrera fue muy enfático al decir que se “supera largamente el 100%. Tenemos que pensar que cuando comenzamos con la pandemia, en marzo del año pasado, en el hospital teníamos cero camas de terapia intensiva. Hoy estamos con diez pacientes internados”. Relacionado con esto se le consultó sobre la instalación de oxígeno para el Centro Modular Sanitario, lo que aportaría más camas para internación. “Se están realizando las gestiones», aseguró Cabrera.» El anuncio de ayer, de la ampliación de oxígeno para los hospitales de Villa La Angostura y de Junín de los Andes, llevó varias semanas de trabajo, porque el equipamiento de los tubos y de la capacidad de respuesta de las empresas tiene un límite. Hoy la provisión de oxígeno está al 90% de su producción y se ha aumentado la flota de camiones para transportarlo. Es por eso que toda esta instalación es muy complicada porque no se consigueninsumos en el mercado, y se tienen que traer desde el exterior, con la dificultad que ello conlleva. Por eso no podemos manejar los plazos”.

La vacunación, además del aislamiento, es la herramienta concreta que ayuda de manera directa al sistema de salud. Con respecto al programa provincial de inmunización, Cabrera indicó: “El proceso de vacunación es muy bueno en nuestra localidad. Tenemos una amplia cobertura en el personal objetivo, aunque cuando empezamos a vacunar, nos encontramos con muchas personas que no se reconocían dentro del grupo de riesgo. Se trata de personas con una patología particular, que ante la posibilidad de vacunación se están acercando al hospital. Por ejemplo, por cada diabético que tiene diagnóstico hay otro que lo tiene y no los manifiesta”.

En relación con la vacunación se refirió a los docentes, y explicó que se trata de un caso especial porque el listado de las personas a vacunar se define desde Nación y después le llega a Zona Sanitaria. Esta es la explicación por la que no se puede anticipar ni definir el proceso desde el sistema sanitario provincial. “En cada jornada de vacunación nos consultan de docentes que quieren saber cuándo se tienen que vacunar, pero no tenemos esa respuesta”, aclaró Cabrera.

En el cierre, Cabrera realizó una conclusión, analizando la situación general y apeló a la responsabilidad individual. “No tenemos margen para recibir pacientes graves. Les pedimos a las personas que entiendan qué es lo que estamos viviendo. Todos atravesamos esta situación y a todos nos afecta desde lo individual, lo social y lo económico, pero tenemos que darnos cuenta de que hoy necesitamos cuidarnos y quedarnos en nuestra casa. Debemos disminuir la cadena de contagios para poder reducir la cantidad de pacientes para poder darle respuesta a todos. Estamos muy en el límite en la capacidad de respuesta».