La Cámara de Comercio local solicita que el Estado pague los costos de tener cerrado los comercios durante los días de confinamiento

Luego de los anuncios del presidente Alberto Fernández sobre el confinamiento por nueve días debido al aumento exponencial de casos de coronavirus en el país, que particularmente, esta segunda ola, trajo como consecuencia que el sistema sanitario a nivel provincial como local se encuentre al límite, hubo muchos sectores que estuvieron en desacuerdo. Uno de ellos en nuestra ciudad, fue la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, que en las últimas horas emitió un comunicado solicitando «un cambio en el espíritu de la “ayuda” que el Estado anunció en pos de salvaguardar a los comerciantes».

El comunicado de prensa fue firmado por su presidente Lucas Mántaras y el secretario, Sebastián Vincentín, que hace algunas horas expuso su preocupación, asegurando que “siempre somos la variable de ajuste de las cosas que no se hicieron”.

COMUNICADO DE PRENSA

«En relación con las nuevas restricciones establecidas por el Gobierno Nacional a las que ha adherido el Gobierno de la Provincia del Neuquén ante la situación epidemiológica, provocada por el Covid-19, la Cámara de Comercio Industria y Turismo de San Martín de los Andes solicita un cambio en el espíritu de la “ayuda” que el Estado anunció en pos de salvaguardar a los comerciantes y paliar el impacto negativo que las nuevas medidas tienen sobre el sector.

En este sentido es que necesitamos que los responsables de administrar la pandemia tanto desde el Municipio de San Martín de los Andes como la Provincia del Neuquén y la Nación se ocupen de pagar todos los costos derivados de tener un establecimiento comercial cerrado en estos 9 días de confinamiento.

Es poco serio que quienes tomaron un crédito para pagar sueldos y alquileres el año pasado, porque también los obligaron a cerrar, un año después deban pagar las cuotas con los intereses del período de gracia y nuevamente presentarse a tomar crédito para salvaguardar este nuevo confinamiento. Los anuncios de esta ayuda son, en la práctica, de imposible implementación dado el historial de 1 año de caída de actividad económica estrepitosa.

No necesitamos más créditos, necesitamos que gestionen y arbitren de manera inmediata la ayuda que compense las consecuencias de las decisiones y compromisos que han asumido. El comercio no tolera más cierres sin un sostén concreto. Imponer 9 días de comercios cerrados y seguir con el deber de pagar impuestos municipales, licencias, patentes, rentas, cargas Sociales, sueldos de personal que no va a trabajar, alquileres es de un cinismo mayúsculo.

Máxime cuando se ve con el descaro que la provincia anuncia un plan de $900 millones de pesos de asistencia social directa sin contraprestación y solo de $400 millones en PRÉSTAMOS al sector privado.

¿Cuál es el costo que pagarán quienes dirigen el estado por obligarnos a quedarnos en nuestras casas?

Queremos decir que hay otras maneras de afrontar las medidas e invitamos a las autoridades a implementarlas aquí. En este contexto también quedó expuesto el frágil estado en el cual se encuentran las PyMEs y que son necesarias reformas urgentes en las diferentes legislaciones, para poder sostener el empleo que generamos.

Sólo pedimos que nos dejen trabajar. Necesitamos una apertura inmediata de todos los comercios en el horario de circulación habilitado, hasta las 18 hs. El comercio NO CONTAGIA y no soporta más restricciones de este tipo».