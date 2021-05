Sebastián Vicentin: «Siempre somos la variable de ajuste de las cosas que no se hicieron»

La segunda ola de Covid golpea fuerte a San Martín de los Andes, Neuquén y gran parte del país. Es por eso que el presidente, Alberto Fernández, en acuerdo con los gobernadores, anunció el jueves pasado nuevas medidas para las zonas consideradas de Alto riesgo epidemiológico o Alerta epidemiológica. En este sentido, desde la Cámara de Comercio, Industria y Turismo local expresaron su preocupación y aseguraron que “siempre somos la variable de ajuste de las cosas que no se hicieron”.

Foto archivo – Leonardo Casanova – RSM

El lunes por la mañana, en un programa «Especial Covid», RSM Radio, dialogó con Sebastián Vicentin, secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de nuestra localidad quien habló de las nuevas restricciones y la manera en que estas afectan al rubro. Vicentin destacó que “El impacto es igual que para todos los sectores, es muy malo para el comercio, para la gastronomía y el turismo en general”. Y explicó que “San Martín es una localidad que vive del turismo, hace un mes tuvimos los cortes de los autoconvocados que también restringió muchísimo la circulación y ahora las restricciones otra vez golpeando de lleno a la actividad económica”.

Durante los últimos meses, anticipándose a lo que iba a ocurrir, la Cámara de Comercio emitió algunos comunicados donde hicieron hincapié en la falta de previsibilidad del gobierno nacional y de normativas que acompañen a la actividad económica. En este sentido, el secretario de la Cámara manifestó que “hay muchas cosas en las que el Estado no ha trabajado lo suficiente como para evitar volver a tener que tomar esta decisión de restricción. Podrían haber mejorado muchísimo el tema de la vacunación, haber hecho más testeos masivamente, mejorado la capacidad del hospital, controlado mejor la circulación, teniendo en cuenta que en estas últimas semanas estuvimos con restricción horaria y aforo, todas medidas que estuvieron tratando de mitigar un poco la circulación”.

Otro de los puntos en los que hizo hincapié, Sebastián Vicentin, tiene que ver con los controles que el estado debería haber realizado durante este tiempo y que a su entender no ocurrió como debía. Con relación a esto aseguró que “hubo un montón de actividades que estaban a la vista y que se las nombramos al municipio y a las autoridades y no hubo un control efectivo sobre estas situaciones que hicieron que ahora estemos en el lugar que estamos. Y otra vez es el comercio y la actividad económica de San Martín quien paga el precio porque el estado no ha hecho lo que tenía que hacer, en el momento que lo tenía que hacer”.

Al inicio de la pandemia, durante la primera ola de Covid, en San Martín de los Andes se trabajó con los posibles protocolos que permitirían una apertura gradual de las actividades. En esta segunda ola, el gobierno volvió a establecer restricciones para gran parte del país. “Volvieron a apelar a las medidas más fáciles y rápidas, para ellos, restringir la circulación y la actividad económica sin tener en cuenta que esto afecta muchísimo” resaltó Vicentin y agregó: “No venimos de un año de actividad económica normal, venimos de un año castigados y lo seguimos siendo, siempre somos la variable de ajuste de las cosas que no se hicieron”.

Foto archivo – RSM

El secretario de la Cámara enfatizó: “Necesitamos urgente que nos permitan abrir los comercios, por lo menos en el horario de circulación de las personas, hasta las 18 horas y después con delivery o retiro en los locales. Necesitamos trabajar”. Asimismo, remarcó que las personas ya están acostumbradas a los protocolos por lo cual “dentro del comercio, el riesgo es mínimo, los protocolos se aplican y tenemos una autoridad de control para esos protocolos”. Bajo una misma bandera, los comerciantes remarcan que “el comercio no contagia”. Vicentin, asevero que “en cualquier local comercial que entres hay alcohol, se hace una separación para que la gente no se amontone, es muy raro tener que pedirle a alguien que se ponga el barbijo, eso ya está, la gente está muy acostumbrada”.

Con el aumento de casos y la cantidad de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ocupadas, el intendente le pidió al Concejo Deliberante que hiciera de intermediario con los diferentes actores de la localidad para poder llevar sus dudas a las reuniones semanales que realiza el Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM). En el encuentro que tuvieron con los representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo expresaron que es la circulación de las personas la que contagia. Frente a esto, Vicentin explicó que “en el ámbito comercial nosotros sí podemos controlar y somos muy conscientes de los riesgos para nosotros, nuestros clientes, empleados y por eso tenemos alcohol en gel, cartelería que indican la cantidad de personas que pueden ingresar, incluso hay comercios que trabajan con aplicaciones de espera”.

Foto archivo – Leonardo Casanova – RSM

Finalmente a modo de reflexión, Sebastián dijo que “nos ponen del otro lado de la vereda, pero somos parte de la misma comunidad. San Martín es una ciudad netamente turística y la mayor experiencia que tuvimos de esta demostración fue el año pasado y lo que sufrió por tener cero turismo la mayor parte del año. Eso nos da una idea de como afecto la falta de turismo a la localidad”. Es por eso, que “queremos decirle a la gente que el comercio no contagia y está pagando las consecuencias de un montón de cosas que no se hicieron. Hay empleados que necesitas cobrar su sueldo a fin de mes, alquileres que hay que pagar y un Estado Nacional nos sigue exigiendo los impuestos. No desconocemos la pandemia, pero temenos que lidiar con nuestros comercios, nuestro personal, nuestros clientes.