Consternación en la ciudad por el fallecimiento de una conocida y querida enfermera del Hospital Dr. Ramón Carrillo

En las últimas horas se conoció del fallecimiento de una de las trabajadoras de Salud más querida y más conocida de nuestra ciudad, que ya se encontraba jubilada, pero que había ingresado con un cuadro grave por haber contraído Covid. En las redes sociales muchísimos sanmartinenses, no solo lamentaron la noticia, sino que saludaron a la familia y contaron diversas experiencias que a lo largo de su vida, Clementina tuvo con sus pacientes.

Desde el Hospital Dr. Ramón Carrillo, en las últimas horas, postearon en sus redes, manifestando «hoy es uno de esos días tristes, gris en todo el sentido de la palabra. Se nos fue una de las nuestras, nos dejó una de las enfermeras más queridas del Hospital, porque con su andar tranquilo, sus formas pausadas, siempre estuvo al lado de los que más lo necesitaban y ayudando a muchos enfermeros y enfermeras que hoy peinan canas»

«Esta tarde dijo basta en esta tierra Clementina Cayún, quien luego de luchar contra esta enfermedad que se está llevando tantas vidas, perdió la batalla. La acompañaron como pudieron sus seres queridos, con oración y rezos, transmitiéndole que deseaban su recuperación. Sabemos, no es novedad, los trabajadores del Carrillo estamos mal por lo que nos toca transitar y encima este golpe; son muchos y muchas las que trataron y apreciaban a Clemen que dio sus mejores años al Sistema Público de Salud y transitaba una merecida etapa de jubilación».

«En un escrito personal el médico Luciano Eliceche ha hecho saber lo que se está pasando y ahora se añade una frase que dice: «Particularmente el día de hoy me toca despedir con inmensa tristeza a una compañera, una excelente compañera, Clementina Cayún y más allá del dolor que esto provoca me queda la sensación que las balas pican cerca, que ya no es una cuestión de edad o antecedentes; se están yendo padres, hijos, jóvenes, viejos y a veces hasta familias casi completas, esto no discrimina».

«No hay más para agregar, simplemente que el golpe es fuerte, que nos sentimos tristes y que deseamos que Clemen descanse en paz», cerró diciendo el sentido posteo del nosocomio local.