Mascotas y vacunación, el eje de una tenencia responsable

En los últimos días se conoció el caso de una mujer de 33 años que falleció a causa de rabia tras ser mordida por un felino. La víctima vivía en Buenos Aires y es el primer caso registrado desde el año 2008 en el país. Según explicó Eugenia, médica veterinaria de ZooVet, todos los años hay casos de rabia en gatos y perros. Por esa razón es que le consultamos de que manera prevenir la aparición de esta enfermedad en nuestras mascotas y que hacer en caso de ser mordidos o arañados por un animal que no conocemos.

Foto gentileza

Durante la mañana del miércoles, en diálogo con RSM Radio, Eugenia explicó la importancia de la consulta a tiempo ante un percance con un animal desconocido. En este sentido dijo que “ante cualquier situación de mordedura hay que ir al hospital más cercano para que un médico evalúe esa mordedura a ver si necesita antibiótico, antitetánica o procedimiento de la vacunación anti rábica”.

Asimismo, detalló que el período de incubación de este virus en particular es muy extenso y que por eso es primordial recibir la atención adecuada. “Hay que tener mucho cuidado porque el período de incubación de la rabia puede ser desde una semana, en la que no aparecen síntomas, hasta un año”, contó y afirmó que “lo más frecuente es que al mes o dos meses ya tengamos síntomas. El problema es que el período de incubación en donde el virus está en el cuerpo y no presenta síntoma es muy variable”.

Ante cualquier mordedura, lo más importante es ir a la consulta veterinaria o instituto más cercano, allí los especialistas podrán evaluar la situación e indicar los pasos a seguir. Con respecto a los síntomas manifestó que “por lo general, son neurológicas y hay dos tipos de presentaciones: La furiosa o agresiva y la paralítica”. Lo que siente el paciente afectado por el virus es: “Fiebre, dolor muscular, debilidad, decaimiento, falta de apetito, ansiedad, nerviosismo, se pueden dilatar las pupilas, fotofobia y después comienzan a aparecer signos de encefalitis cuando el virus ataca al sistema nervioso central hasta generar espasmos de la laringe, la faringe y ahí es cuando se ve el típico caso de hidrofobia, que es cuando se les muestra el agua y se ve babeo o hipersalivación, que son esos perros o gatos que se ven con espuma en la boca. Por último, suelen aparecer convulsiones seguido de muerte”.

Con relación al caso de la mujer de 33 años que falleció en Jose C. Paz, manifestó que “este fue un caso muy importante porque fue mortal y el último caso de una persona fallecida por rabia fue en Jujuy en el año 2008 cuando un perro mordió a un niño”. En contra posición subrayo no que no ocurre lo mismo con las mascotas, “lo que es caninos, desde el 2013 hasta el 2020, se han reportado casos de rabia en Jujuy, Formosa, Chaco, Salta y Córdoba. Y en felinos en las provincias de Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y La Rioja”.

Para evitar la aparición del virus basta con seguir las indicaciones de lo especialistas que guiaran a los dueños de perros y gatos en los cuidados necesarios para una tenencia responsable. Eugenia pormenorizó que “la vacunación contra la rabia es el método que tenemos para combatir esta enfermedad, y es obligatoria en nuestro país. A partir de la Ley 22.953 que existe se instauró en el año 1983 la vacunación para perros y gatos domésticos es obligatoria en todo el territorio nacional. Si tenemos una tenencia responsable de un gato o un perro, aunque este en un departamento y que no salga tiene que estar vacunado”, certificó.

Tanto en gatos como en perros, “la vacunación es a partir de los tres meses, se vacunan una vez y después se repite de todos los años”, declaró Eugenia y añadió que “aunque tengan la vacuna, si ese perro o gato, muerde a un humano se tiene que instaurar lo que se llama observación antirrábica. Se trata controlar, a ese animal, durante diez días con un veterinario y es por eso, que es importante dar aviso al centro de salud o veterinario para que se realice el seguimiento”, concluyó.

Para contactarse con Eliana o Eugenia pueden acercarse al local ubicado en la calle Villegas 555, por Redes Sociales Facebook.com/veterinarianaturalsma o en Instagram: zoovet.veterinaria.natural/ y por WhatsApp: +54 9 2972 41-8305

Eliana Grzyb Matricula Provincial 548

María Eugenia Acosta Matricula Provincial 594