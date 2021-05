Cabrera: «La situación en San Martín es crítica, estamos sobrepasados, si seguimos así vamos a tener llevar camas a un gimnasio para internar»

Este domingo fue el último día del confinamiento de nueve días dictado por el Gobierno Nacional, hasta por lo menos el próximo fin de semana que se tomarán las mismas medidas para evitar la circulación y por ende intentar bajar la cadena de contagios que por el momento aún se mantiene en alza en todo el país. En nuestra ciudad la situación sigue siendo muy complicada, la ocupación de camas de terapia intensiva no merma a no ser por los pacientes que fallecen, que de acuerdo a los datos, en mayo han sido 22 vecinos.

En ese sentido, el doctor Juan Cabrera, referente de Zona Sanitaria IV, explicó a RSM el panorama actual en la ciudad. «Cuando comenzamos el primer día del confinamiento, los que estaban contagiados o transitan la enfermedad, hace que al quedarse en sus casas, evita que contagien a otros. Por eso los positivos que empiezan a registrarse ahora son casos de antes del confinamiento. Recién se van a ver los resultados de estas últimas restricciones la próxima semana o la siguiente».

«Hoy la situación de la capacidad de respuesta que le podemos dar a nuestra población, no solo en San Martín sino en la provincia, es crítica, estamos sobrepasados», indicó Cabrera. Además explicó que las internaciones, que al día domingo sumaban en el Hospital Dr. Ramón Carrillo 22 en total, la mayoría son internaciones graves. «No nos cambia la situación con las restricciones actuales, los resultados los veremos en algunos días. Acá, como a nivel provincial, la situación es crítica, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista que el sistema de salud puede dar», sostuvo.

Vale mencionar que la semana pasada en la localidad de Chos Malal las autoridades sanitarias debieron acondicionar un gimnasio para poder internar a pacientes con Covid en dicho establecimiento, demostrando así que la situación epidemiológica en toda la provincia está igual que en nuestra ciudad. «No dan abasto las internaciones, en nuestro hospital internamos en planta alta, planta baja, donde podemos darle la calidad de atención en estas circunstancias. Esto lo tenemos que saber, porque no solamente la respuesta está recontra limitada para personas con Covid, sino para otras patologías. Cualquier otro tipo de pacientes, ya sea un acv, infarto, politraumatismo, etc, que necesite una atención en la guardia o una atención que requiera internación, genera una alta dificultad para brindarla», manifestó Cabrera.

«La limitación de los desplazamientos, entre otras cosas es también por eso, para que la gente trate de no contagiar más. Se deben quedar en su casa, cumpliendo las normas elementales para evitar los contagios. No hacer reuniones, no juntarse, lavarse las manos, las superficies, el uso de barbijo, cuando vayan a comprar, hacerlo e ir a su casa. La socialización es lo que genera el problema de contagios, a esto apuntamos», analizó el referente de Zona Sanitaria IV.

«Las últimas dos o tres semanas las camas desocupadas en nuestra ciudad fueron por pacientes que fallecen que por haberles dado el alta. Tenemos pacientes internados o esperando en la guardia para ser ingresados a una cama de terapia. Si las internaciones siguen aumentando no vamos a poder alojarlos en ningún lado, estamos teniendo pacientes esperando camas en la guardia; esto ya tomó otro color. Antes de la pandemia teníamos uno o dos pacientes ventilados por 48 horas esperando para derivarlo, esa era nuestra complejidad. Hoy de ese tipo de pacientes tenemos 13. Cuando preguntan qué hicieron o qué invirtieron, yo les digo que vengan y vean, porque entre todos hicimos esto», indicó el doctor, haciendo hincapié en este último punto sobre la cantidad de pacientes internados en terapia en el hospital Dr. Ramón Carrillo.

Cabrera además detalló el recurso humano que hay en el nosocomio local para dar respuestas a la demanda de las internaciones por Covid que se registran en las últimas semanas. «Hoy tenemos cuatro terapistas, pero cuando sigan llegando pacientes vamos a tener que hacer como en Chos Malal, llevar camas a un gimnasio. Estamos complejos, tenemos 400 casos activos, pero si tenemos una proporción como tiene La Angostura en cantidad de casos por habitantes, si duplicamos el número de casos, vamos a duplicar el número de pacientes para internar. No hay forma, vamos a terminar colapsados, sobrepasados, se puede poner la cualquier palabra, pero lo vimos en Europa y en muchos lugares donde fueron pasados por arriba debido a la situación. En esto, la acción de cada uno va a importar para que esto no nos suceda, no es que se te obligue que no hagas determinadas cosas, sino que tenés que cuidarte», analizó Cabrera.

«Necesitamos la ayuda de todos que aporten para tomar las medidas que tenemos que tomar. Cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a nuestros vecinos. La Salud no es del Estado solamente, sino está en todos los ámbitos, el sector público, el sector privado, las obras sociales. En la Neuquén se coordina entre todas las instituciones de la Salud, por eso la respuesta que damos es de toda la provincia y por eso la capacidad de la respuesta se incrementó. Pero si siguen aumentando los pacientes para ser internados no estamos lejos de internar en un gimnasio», finalizó diciendo el referente de Zona Sanitaria IV.

Actualmente en la ciudad entre el sector público y privado hay 42 internaciones de las cuales 19 son pacientes graves, mientras que el resto transita la enfermedad de manera moderada y leve. en las últimas 48 horas se registraron 4 fallecimientos, sumando así en todo el mes de mayo 22 fallecimientos.