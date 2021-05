Por las medidas restrictivas las clases presenciales continúan suspendidas transitoriamente en la provincia

En el marco de la vigencia en la adhesión del Gobierno provincial (Res. 17/2021 de Jefatura de Gabinete) a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y a las resoluciones del Consejo Federal de Educación (CFE), el Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó la Resolución 0384/2021 que da continuidad a la suspensión transitoria de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo neuquino, desde el 31 de mayo, hasta el 04 de junio inclusive.

«Teniendo en cuenta la necesidad de continuar con todas las medidas tomadas a nivel provincial, tras diferentes evaluaciones que se van realizando con el Ministerio de Salud, continuaremos transitoriamente con esta modalidad de no presencialidad en todos los establecimientos educativos hasta el 04 de junio”, explicó la ministra de Educación y presidenta del CPE, Cristina Storioni.

La titular de la cartera educativa ratificó el trabajo articulado con los equipos de Salud de la provincia quienes van estableciendo criterios y opiniones en este contexto epidemiológico, priorizando la salud de la comunidad.

“Me gustaría referenciar, primero, que toda esta semana hemos trabajado una agenda muy articulada con las diferentes áreas de gobierno, para justamente sostener esta medida que es integral y que involucra al sistema educativo. En esta articulación con el Ministerio de Salud hemos realizado los seguimientos en diferentes situaciones, estamos trabajando conjuntamente con el plan de vacunación para docentes y no docentes y con las diferentes aéreas nos hemos nucleado, para justamente, fortalecer esta agenda de acciones en el marco de la situación epidemiológica”, explicó.

Simultáneamente, desde Educación continúan trabajando en estrategias para garantizar, fortalecer y acompañar la continuidad pedagógica de las trayectorias socioeducativas de las y los estudiantes de la provincia del Neuquén, con propuestas, proyectos e instancias de aprendizajes que sostengan el proceso pedagógico en la no presencialidad, a través de diferentes formatos, herramientas y recursos avalados por Resolución del Cuerpo Colegiado del CPE.

En este sentido, la ministra Cristina Storioni resaltó que “en este proceso de no presencialidad, contamos con el recurso físico como el cuaderno de tareas. El lunes estaremos distribuyendo en escuelas secundarias nocturnas, de plan de adultos, cuadernos de tarea para estudiantes que no cuentan con acceso a la conectividad. También estamos llegando con cuaderno de tareas a estudiantes en contextos de encierro, así que hay diferentes alternativas para garantizar la continuidad pedagógica, y en ese sentido seguiremos fortaleciendo nuestra idea de que las aulas no son reemplazadas por nada, el docente es importante, el estudiante es importante que habite la escuela, pero en este contexto existen estas alternativas como propuestas pedagógicas”.

Desde la virtualidad, la cartera educativa avanza con acciones vinculadas con la Plataforma Nacional Juana Manso, especialmente con las escuelas del Nivel Primario, y con aulas virtuales a través de la plataforma Lazos, con establecimientos educativos del nivel secundario, y de Educación Técnica y Formación Profesional.

Además, se encuentran a disposición para docentes y estudiantes las plataformas Aprendizajes 2.0 y Armario Educativo; ambas alojadas en el sitio oficial del Consejo Provincial de Educación (www.neuquen.edu.ar), con múltiples propuestas pedagógicas.

En esta línea, la ministra Storioni en conferencia de prensa señaló que “estamos trabajando con el Ministerio de Gobierno, con el área de OPTIC, donde la Plataforma Lazos ha tenido un incremento de ingresos en sus aulas virtuales, donde los chicos y las chicas de la escuela secundaria se conectan con sus profesores y profesoras”. Agregó que, paralelamente “estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación para fortalecer, a través del programa Juana Manso, con contenidos pensados, diseñados y propuestos en nuestra jurisdicción para estudiantes de primaria”.

Finalmente, Storioni adelantó que la semana pasada comenzaron con la distribución de 16 mil módulos alimentarios, a fin de acompañar a estudiantes que, en la presencialidad, asisten a establecimientos con comedor escolar.

“En principio decidimos, en la agenda educativa, fortalecer las acciones de acompañamiento, tal cual nos pidió el gobernador Gutiérrez, con alimentos. En esta línea, estamos distribuyendo desde hace tres días 16 mil módulos de alimentos a chicos y chicas que asisten en general a comedores o que asisten a refrigerios reforzados. Estamos llegando a todo el territorio de la provincia a través de los distritos educativos, y en colaboración, en muchos casos, de municipios. Esta es una primera gran decisión que seguiremos sosteniendo, mientras las clases se encuentren suspendidas presencialmente”, detalló Storioni.

Las instituciones educativas continúan con guardias pasivas, especialmente para dar continuidad al mantenimiento escolar e infraestructura, como así también para la entrega de módulos alimentarios o urgencia comunitaria.