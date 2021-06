Cecilia Alonso Perín, flamante jefa de Zona Sanitaria IV: “Este es un trabajo que se hace en equipo y que uno coordina”

Cecilia Alonso Perín, la nueva jefa de Zona Sanitaria IV, es una profesional de la Salud que trabaja en la provincia de Neuquén desde hace 5 años. Fue jefa del Centro de Salud Tiro Federal y después de dejar el cargo por cuestiones familiares fue propuesta para encabezar la Zona Sanitaria de nuestra región. Luego de algunos meses de charlas asumió el martes pasado, ante la jubilación del doctor Néstor Sáenz.

Cecilia Alonso Perín. Foto: Leo Casanova – RSM

“El traspaso llevó 20 días intensos” explicó Cecilia. “En ese tiempo, el doctor Saénz me acompañó a cada uno de los hospitales y nos reunimos con los distintos efectores de la zona para conocer la situación. También lo estuve acompañando en la gestión, trabajando codo a codo para hacer un traspaso ejemplar, no es algo que se haga habitualmente”, agregó.

Respecto de cómo va a seguir con las labores de la jefatura después de asumir, Alonso Perín detalló: “Voy a continuar trabajando con el mismo equipo y de la misma manera. Yo quiero ir interiorizándome de a poco, escuchando propuestas y proyectos. Este es un trabajo que se hace en equipo y que uno coordina. A mí me gusta más pensar en la figura de coordinador que la de jefe”.

Como responsable del área de salud evaluó la situación que atraviesa la provincia y la región en particular. “La situación es crítica, por eso es que se han tenido que tomar estas medidas que los trabajadores de la salud estábamos esperando”.

Consultada por la definición de incorporar a distintos sectores de la comunidad al programa de vacunación, la doctora Alonso Perín indicó que “a nivel provincial se cumple con lo que establece el Ministerio de Salud de la Nación. Ellos son los que definen qué grupos etarios son los que se van vacunando. A nosotros nos encantaría inocular a todo el mundo, pero la cantidad de vacunas no es infinita, si bien está llegando mayor cantidad no nos alcanza para vacunar a todos juntos. Es por eso que se hace una selección, no sólo de esenciales, sino de estratégicos.”

La jefa de Zona Sanitaria IV convocó las personas de entre 55 y 59 años sin factores de riesgo a la vacunación que se realizará este viernes en El Pórtico, así como destacó la jornada de detección de obesidad que se desarrolló el día de ayer.

“Este es un trabajo de todos y cada uno de nosotros. La forma de cuidarnos es lo que repercute en todos los demás. Por eso la manera de mantener la salud de nuestros padres, abuelos, hijos, parejas y la de nosotros mismos, es el cuidado. Circulando de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, uso del tapabocas, limpieza permanente de manos y ambientes ventilados. Si aplicamos esto y las restricciones nos va a ir mejor”.