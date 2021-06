El presidente de la Cámara de Guías de Pesca sostuvo que no fueron consultados respecto al adelantamiento de la temporada de pesca

En las últimas horas se conoció que legisladores provinciales del Frente de Todos, al igual que el año pasado presentaron un proyecto de resolución instando al Poder Ejecutivo de Neuquén a arbitrar todas las medidas que sean necesarias para adelantar un mes la temporada de pesca deportiva en nuestra provincia. Eduardo Furlong, presidente de la Cámara de Guías de Pesca, indicó que se sorprendió con la noticia.

Foto: Federico Soto – RSM

El proyecto 14.391 cuenta con la firma de los diputados Darío Peralta, Gonzalo Bertoldi, Sergio Fernández Novoa y de las legisladoras Lorena Parrilli, Soledad Martínez y Soledad Salaburu, todos integrantes del bloque Frente Para Todos y manifiesta que sería una medida excepcional y expresa que deberá ser consultada por las instituciones involucradas en esta práctica deportiva.

Furlong, indicó que «no hemos recibido ninguna comunicación ni telefónica ni escrita de parte de los diputados. Me enteré con muchísima sorpresa de la noticia, porque más allá de que sea una actividad que se adelante para convocar al turismo, creo que están totalmente en la nebulosa, porque para realizar algún tipo de medidas al respecto se debe consultar a todas las partes involucradas, incluyendo a Parques Nacionales».

Por otra parte el presidente de la Cámara de Guías de Pesca indicó que el reglamento que tienen actualmente por el cual se rigen «no es caprichoso, allí se establecen los tiempos de captura en condiciones óptimas de los peces y que no perjudican su reproducción. La temporada comienza en noviembre y termina el 31 de mayo, pero a su vez hay ámbitos que siguen abiertos todo el año. Nosotros tenemos cerca de San Martín en Lolog, después está el embalse de Collón Cura, río abajo y el río Neuquén en el sector norte de la provincia».

«Cuando comenzó la pandemia el año pasado nos reunimos con Salvador Vellido (intendente del Parque Nacional Lanín) y solicitamos que se abra en la mayoría de los lagos del Parque Nacional la pesca deportiva. Es viable que se haga allí, pero no en los lugares donde la actividad de desove la actividad está a pleno. Personalmente con mucha bronca al enterarnos de esto porque no se nos consulta, no se tiene en cuenta a la gente idónea en el tema. El 70% de los pescadores de la República Argentina que vienen, tienen incorporados en un 100% la pesca, la devolución y la protección de los ambientes. No hay que ser ilusos que adelantar la apertura va a movilizar económicamente en estos momentos de pandemia», analizó Furlong.

Cabe aclarar que en el año 2020 cuando se dio a conocer el proyecto, el técnico universitario en Acuicultura, Cristian Daniel Nordahl-Olsen había cuestionado que tal decisión ya que esta podría afectar la reproducción de los salmónidos. La directora provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos, Lucía Redondo se había sumado a las críticas.

Advirtió que adelantar la fecha por 40 días “coincidía con la fase final de reproducción de la trucha arcoíris”. En el mismo sentido, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) había manifestado su desacuerdo. “Cualquier modificación en el período de la temporada de pesca (1º de noviembre) traería aparejado un cambio en la estructura poblacional de los peces presentes”, había manifestado mediante un comunicado.