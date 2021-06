Sebastián Vicentín: «Los comerciantes no quieren endeudarse más de lo que ya están»

En diálogo con RSM Radio, Sebastián Vicentín, secretario de la Cámara de Comercio, habló sobre el pedido que le realizaron al Municipio de ser eximidos del pago de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (COM) y la ayuda solicitada al gobierno provincial para pagar en tiempo los sueldos de los trabajadores.

El secretario expresó que “todas las restricciones que hemos tenido nos han afectado muchísimo y más teniendo en cuenta que estamos en una temporada baja”, aseguró y remarcó que por eso las ayudas que propusieron tanto el gobierno nacional, como provincial se vuelven inviables debido a las deudas anteriores que se fueron contrayendo.

Además, explicó que “llevamos un año y pico de la actividad económica muy restringida a lo que se sumó, hace poco, el paro de los autoconvocados que hizo que tengamos una mala semana santa, después perdimos el fin de semana largo del 25 de mayo, y ahora estamos con restricción horaria”, detalló y enfatizó que “es una catarata de restricciones que hicieron que el comercio sufriera muchísimo”.

La mayoría de las ayudas que llegaron por parte del gobierno tiene que ver con la obtención de préstamos. En este sentido, Vicentín explicó que “el Estado propone prestarte la plata para que vos la devuelvas en un futuro y la realidad es que los comerciantes no quieren endeudarse más de lo que ya están. La gente tiene las cuentas muy en rojo y cuando te presentás en un banco lo que te piden es que tengas un respaldo económico para demostrar que podés devolver lo que estás pidiendo y la verdad es que después de tanto tiempo es muy difícil llegar a eso”, aseguró.

Por otra parte, aseguró que los propietarios ya no quieren endeudarse más “porque no sabemos cuánto más va a durar esto”. Frente a esta situación, desde la Cámara de Comercio plantearon dos posibles maneras de ayuda. “Pensamos una alternativa que pase por algo más concreto, como por ejemplo al Municipio de San Martín de los Andes a través del Concejo Deliberante le pedimos que nos exima del pago de la licencia comercial por la inspección de seguridad e higiene (COM) que es algo que tienen que pagar todos los comercios acá en San Martín”.

Asimismo, al gobierno provincial le plantearon la posibilidad de que los ayuden con el pago de los sueldos de los trabajadores. Según contó el secretario de la Cámara de Comercio, “es algo que ya se está aplicando en otras provincias” y se trata de “una asistencia económica, concreta y monetaria, que en general dura algunos meses y que es un porcentaje del sueldo bruto de los trabajadores”.

“Está demostrado que el comercio no es un foco de contagio. No lo fuimos nunca y creo que no lo va a hacer, pero sin embargo estos últimos 15 días que tuvimos restricciones se respetó, pero queremos como contraprestación otra forma de ayuda, no la que nos proponen ellos, queremos esto que les pedimos abiertamente al gobernador y al Concejo Deliberante de San Martín”.

Respecto a la temporada de invierno, Vicentín, aseguró que “tenemos muchas expectativas”. Y recalcó que “no me voy a cansar nunca de repetir que el comercio no es un foco de contagio y que respetó los 9 días de confinamiento, los horarios de esta semana y así seguirá respetando siempre pensando en que estamos haciendo lo mejor para colaborar, aunque creemos que hay otra forma de hacer las cosas”.

Finalmente, afirmó que “hemos sido respetuosos con todos los protocolos y con todo lo que nos han pedido en función de colaborar con la situación sanitaria para controlar un poco la expansión del virus, pensando en que esto se termine, pase el pico y se descomprima la situación de la clínica de hospitales de la zona y podamos tener una buena temporada”.