Los gimnasios de la provincia ven con preocupación que por las restricciones horarias el sector entre en colapso económico

La Cámara de gimnasios y natatorias de la Provincia de Neuquén mediante un comunicado mostró su preocupación por la situación actual que tienen que afrontar ante las medidas y restricciones de horarios que el gobierno provincial mantiene con el fin de evitar la circulación. Afirman que su aforo se redujo en un 50% y temen que la gente comience a romper sus contratos y dejen de asistir definitivamente.

En el comunicado emitido explican que ven como «muy difícil de sostener la restricción horaria actual. Nuestros locales tienen el horario de funcionamiento normalmente hasta las 23 hs, esto permite que la gente se distribuya en esa franja horaria, permitiendo respetar los aforos del 30%».

El comunicado continúa explicando la situación que transitan con las actuales medidas:

«Con estas restricciones las pérdidas económicas son enormes ya que nuestro flujo mayor de asistentes es a partir de las 18 hs. Por lo cual necesitamos que se nos permita abrir por lo menos hasta las 21 hs.

Además somos comercios de cercanía, que no influimos en la circulación ni vehicular ni de transporte público.

Hemos acompañado y respetado permanentemente las decisiones tomadas, aún sin estar de acuerdo en esta última respecto del horario.

Hoy nos encontramos con una situación límite, la mayoría tenemos deudas de ingresos brutos, afip, municipales, bancarias, de alquiler, y ya no podremos soportar. No pretendemos dádivas del estado, sino poder ampliar el horario de atención, respetando los protocolos que hemos desarrollado en conjunto con el gobierno provincial y municipal.

Mantener estas restricciones implicaría colocar al sector en una situación de colapso y cierres de locales, por no poder afrontar los costos. Ya venimos perdiendo desde hace mas de 1 año, desarrollando estrategias para poder mantenernos, pero hoy ya es insostenible».

Actualmente en nuestra ciudad, el horario de circulación es de 8 a 20 horas, por lo que los comercios, gimnasios también, pueden abrir sus puertas hasta las 20 horas, teniendo en cuenta que además deberán cumplir el aforo correspondiente.